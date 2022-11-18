От бланков до упаковки. Рассказываем о предприятиях, представленных на Аллее трудовой славы

К 7 ноября в сквере на улице Минской торжественно открылась Аллея трудовой славы. Взгляды горожан притягивают креативные инсталляции в виде красочных кубов, которые представляют крупнейшие бобруйские предприятия. Фотографии на гранях раскрывают историю их развития, отражают перспективную современность, прославляют известные трудовые династии. Сейчас сюда приходят семьями, и у нас на глазах в городе зарождается новая традиция: около куба «своего предприятия» родители с гордостью рассказывают детям, где работают, бабушки и дедушки вспоминают о славном трудовом прошлом, а потом вместе фотографируются для семейного альбома.

Сегодня мы начинаем цикл материалов о каждом из предприятий, представленных на Аллее трудовой славы.

РУП «Бобруйская укрупненная типография им. А.Т. Непогодина» – одна из старейших типографий в Республике Беларусь. Как свидетельствует книга «Промышленные предприятия дореволюционной Беларуси», изданная в 1988 году, в конце XIX – начале XX века она была самой большой из шести городских типографий в Бобруйске, располагалась на улице Муравьевской (ныне Социалистическая), в 1890-1913 гг. принадлежала купцу Г. Фринлянду. В 1918 году была национализирована и стала называться 1-й Советской типографией г. Бобруйска. В ней был издан первый номер большевистской газеты «Известия Бобруйского революционного комитета». С 1944 года после освобождения нашего города от немецко-фашистских захватчиков типография снова работает и развивается. В 1970-х годах путем присо­единения четырех районных типографий создана Бобруйская укрупненная типография, получившая имя революционера Александра Тимофеевича Непогодина. После реконструкции и строительства нового административно-производственного

корпуса типография приобрела новый вид, который присущ ей и сегодня. Предприятие планомерно развивается, проводит модернизацию, осваивает новые виды продукции.

В настоящее время Бобруйская укрупненная типография им. А.Т. Непогодина – современное полиграфическое производство по разработке и изготовлению широкого спектра бланочной продукции, в том числе высокозащищенных бланков и документов.

– Одним из основных видов продукции строгого учета является билетная продукция для наземного транспорта, которая изготавливается на специальной бумаге со многими элементами надежной защиты от подделки с применением различных технологий, – рассказывает директор предприятия Владимир Пасько. – Для изготовления рулонных билетов был создан отдельный участок с уникальным оборудованием и технологией (до сих пор единственное такое производство в Беларуси). Изготавливаются билеты на кинозрелищные мероприятия, конверты и открытки. Одно из направлений – выпуск почтовых марок. С приобретением специальной перфорационной машины освоили изготовление художественных марок, начали выполнять заказы для Казахстана, Азербайджана, Киргизии. Мы располагаем возможностями высокой и офсетной печати, оборудованием для отделочных операций и специальных видов печати, внедряем новые технологии. В последние годы в типографии значительно расширился ассортимент выпускаемой продукции.

Коллектив типографии успешно справляется с поставленными задачами, следит за веяниями времени и внедряет в производство именно ту продукцию, которая необходима в нашей повседневной жизни. С развитием цифровых технологий потребность в бланочной продукции на бумаге несколько сократилась, зато возрос спрос на упаковку для пищевой и перерабатывающей промышленности. В типографии в короткие сроки освоили новое направление деятельности – производство упаковочной и этикеточной продукции на основе внедрения флексографской печати.

– На первоначальном этапе было приобретено пять единиц полиграфического оборудования, начали выпускать упаковочную и этикеточную продукцию различных форм и размеров на основе полимерных материалов, – продолжает знакомить с производством Владимир Иванович. – Освоили изготовление коробок для ОАО «Красный пищевик», упаковки для молочной продукции. С применением алюминиевой кашированной фольги стали выпускать упаковку для масла, мороженого, маргарина и так далее. Уже к 2020 году мощности флексографского участка насчитывали 15 единиц оборудования. Было освоено изготовление крышек (платинок) из алюминиевой фольги, расширился ассортимент другой продукции. С приобретением цифрового печатного модуля «Домино», встроенного в одну из флексографских машин, стало возможным наносить путем прямой печати на упаковке электронные коды, на основе которых выстраиваются маркировка и прослеживаемость товаров, логистика их оборота.

В августе нынешнего года Бобруйская укрупненная типография им. А.Т. Непогодина была передана в подчинение Министерства финансов. Это позволит углубить специализацию по выпуску высокозащищенной продукции, продолжить модернизацию производства, осваивать новые виды продукции, востребованные как на отечественном рынке, так и за пределами республики, обеспечивая тем самым успешное социально-экономическое развитие предприятия.

– В ближайшее время введем в эксплуатацию новую перемоточно-­резательную машину с модулем цифровой печати и возможностью контроля за нанесением электронных кодов и нумерации, – поделился планами руководитель типографии. – Сможем оказывать услугу по нанесению кодов на сложные ламинационные упаковки для таких заказчиков, как ОАО «Савушкин продукт», ОАО «Бабушкина крынка»... В планах предприятия приобретение новой флексографской печатной машины и цифровой рулонной печатной машины, что значительно разнообразит худо­жественное и графическое оформление, виды и формы этикеточной и упаковочной продукции. Новейшее оборудование в комплексе позволит освоить выпуск новой продукции, увеличить объемы, повысить качество и уменьшить затраты на производство.

Подготовила Маргарита Бушуева,

фото из архива "БЖ"