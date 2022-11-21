От 70 до 130% декадной нормы снега выпало за сутки в Могилевской области
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В прошедший период на территории области отмечалась холодная погода. Среднесуточные температуры воздуха были на 5-7 градусов ниже климатической нормы. Повсеместно по Могилевской области наблюдались слабые и умеренные осадки в виде снега.
- Днем 19 ноября на большей части территории снегопад оставил 7-14 мм снежного покрова, по северо-востоку региона 17-20 мм, что составляет от 70 до 130% декадной нормы, - отметили в Могилевоблгидромете.
Высота снежного покрова утром 19 ноября составляла в основном 1-3 см. После прошедших снегопадов (на утро 20 ноября) - 10-18 см. На утро понедельника высота снега практически не изменилась, по юго-западу составила 8-9 см.
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