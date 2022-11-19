ОСВОД предупреждает об опасности выхода на неокрепший лед

Граждан призывают не выходить на неокрепший лед.

Сотрудники ОСВОД регулярно проводят профилактические беседы с населением, разъясняют гражданам правила поведения на воде в разные периоды года. В настоящее время лед достаточно хрупкий из-за особенностей погоды во время его становления. Структура его неоднородна и можно провалиться даже на льду достаточной толщины.

Убедительная просьба: сейчас не нужно выходить на лед. ОСВОД еженедельно на своих ресурсах размещает информацию о толщине льда, а также об обстоятельствах, которые могут накладывать ограничения на выход на воду.

Во время ледостава, до достижения толщины льда 7 см, а также в период интенсивного таяния и разрушения выход на лед запрещается. Во время подледной рыбалки не рекомендуется пробивать много лунок на близком расстоянии, прыгать и бегать по льду, собираться большими группами.

Каждому рыболову при выходе на подледную рыбалку рекомендуется иметь с собой спасательный жилет и линь (веревку) длиной 15-20 м с петлей на одном конце и грузом весом 400-500 г - на другом.

Провалившись под лед, человеку следует действовать быстро и решительно: бросить в сторону берега закрепленный на поясе линь, широко раскинуть руки в стороны кромки льда и без резких движений стараться выбраться на прочный лед, а затем, лежа на животе или спине, продвигаться в сторону берега, одновременно призывая о помощи.

При оказании помощи провалившемуся под лед следует использовать лестницы, доски, шесты, веревки и другие подручные средства путем их подачи пострадавшему, при этом приближаться к нему следует лежа и ползком, желательно опираясь на предметы, увеличивающие площадь опоры. Если спасателей двое или несколько, то лучше образовать цепочку, удерживая друг друга за ноги.

Если вы увидели, что человек провалился под лед, немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 113. Профессиональные спасатели приедут на место и будут готовы к любой ситуации. Хорошо, когда человек проявляет героизм, но нужно знать меру. Не стоит переоценивать свои силы.