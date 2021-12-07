ОСВОД предупреждает об опасности выхода на неокрепший лед

Граждан призывают не выходить на неокрепший лед, заявил сегодня журналистам начальник минской городской спасательной станции "Комсомольское озеро" Минской городской организации республиканского государственно-общественного объединения "Белорусское республиканское общество спасания на водах" (ОСВОД) Денис Чешун, передает корреспондент БЕЛТА.

"В ближайшее время мы ожидаем наплыв рыбаков. Ежегодно им доводится информация о том, что выход на воду на начало зимы несет за собой опасность, ведь лед еще не стал крепким. Кроме того, у водоемов мы часто встречаем детей без сопровождения взрослых, что также может привести к печальным последствиям", - сказал Денис Чешун.

Сотрудники ОСВОД регулярно проводят профилактические беседы с населением, разъясняют гражданам правила поведения на воде в разные периоды года. В настоящее время лед достаточно хрупкий из-за особенностей погоды во время его становления. Структура его неоднородна и можно провалиться даже на льду достаточной толщины.

"Убедительная просьба: сейчас не нужно выходить на лед. ОСВОД еженедельно на своих ресурсах размещает информацию о толщине льда, а также об обстоятельствах, которые могут накладывать ограничения на выход на воду", - подчеркнул начальник.

Во время ледостава, до достижения толщины льда 7 см, а также в период интенсивного таяния и разрушения выход на лед запрещается. Во время подледной рыбалки не рекомендуется пробивать много лунок на близком расстоянии, прыгать и бегать по льду, собираться большими группами.

Каждому рыболову при выходе на подледную рыбалку рекомендуется иметь с собой спасательный жилет и линь (веревку) длиной 15-20 м с петлей на одном конце и грузом весом 400-500 г - на другом.

Провалившись под лед, человеку следует действовать быстро и решительно: бросить в сторону берега закрепленный на поясе линь, широко раскинуть руки в стороны кромки льда и без резких движений стараться выбраться на прочный лед, а затем, лежа на животе или спине, продвигаться в сторону берега, одновременно призывая о помощи.

При оказании помощи провалившемуся под лед следует использовать лестницы, доски, шесты, веревки и другие подручные средства путем их подачи пострадавшему, при этом приближаться к нему следует лежа и ползком, желательно опираясь на предметы, увеличивающие площадь опоры. Если спасателей двое или несколько, то лучше образовать цепочку, удерживая друг друга за ноги.

"Если вы увидели, что человек провалился под лед, немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 113. Профессиональные спасатели приедут на место и будут готовы к любой ситуации. Хорошо, когда человек проявляет героизм, но нужно знать меру. Чаще всего мы выезжаем на спасение одного человека, а в результате приходится спасать нескольких. Не стоит переоценивать свои силы", - добавил Денис Чешун.