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Погода

ОСВОД информирует о состоянии ледового покрытия

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ОСВОД информирует о состоянии ледового покрытия

Узнать толщину ледового покрытия на водных объектах в районе действия спасательных станций ОСВОД по всей республике, в том числе в Могилевской области можно на сайте ОСВОДа. Также с этим вопросом можно обратиться на спасательные станции по телефонам.

- Выход на лед запрещается во время ледостава, пока толщины льда не достигнет 7 сантиметров, а также в период интенсивного таяния и разрушения льда, - напомнили в ОСВОДе. – А рыбачить лучше в районах действия спасательных станций и постов.

Могилёвская областная организация ОСВОД. Данные на 2 декабря

1

Днепровская спасательная станцияр. Днепр2-3Забереги шир.1-3м,

2

ПечерскаяПечерское водохранилище6Прочный

3

ГребеневскаяОзеро Святое2-3

4

Бобруйская № 1р. Березина2-4Забереги шир.2-3 м, Шуга

5

Бобруйская № 2р. Березина2-4Забереги шир.2-3 м,

6

Бобруйская № 3р. Березина2-4Забереги шир.2-3 м,

7

ОсиповичскаяОсиповичское водохранилище5Прочный

8

Кричевскаяр. Сож2-4Забереги шир.2-4м, Шуга

9

Днепровская спасательная станцияр. Днепр2-3Забереги шир.1-3м,
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