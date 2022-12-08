ОСВОД информирует о состоянии ледового покрытия

Узнать толщину ледового покрытия на водных объектах в районе действия спасательных станций ОСВОД по всей республике, в том числе в Могилевской области можно на сайте ОСВОДа. Также с этим вопросом можно обратиться на спасательные станции по телефонам.
- Выход на лед запрещается во время ледостава, пока толщины льда не достигнет 7 сантиметров, а также в период интенсивного таяния и разрушения льда, - напомнили в ОСВОДе. – А рыбачить лучше в районах действия спасательных станций и постов.
|Могилёвская областная организация ОСВОД. Данные на 2 декабря
1
|Днепровская спасательная станция
|р. Днепр
|2-3
|Забереги шир.1-3м,
2
|Печерская
|Печерское водохранилище
|6
|Прочный
3
|Гребеневская
|Озеро Святое
|2-3
4
|Бобруйская № 1
|р. Березина
|2-4
|Забереги шир.2-3 м, Шуга
5
|Бобруйская № 2
|р. Березина
|2-4
|Забереги шир.2-3 м,
6
|Бобруйская № 3
|р. Березина
|2-4
|Забереги шир.2-3 м,
7
|Осиповичская
|Осиповичское водохранилище
|5
|Прочный
8
|Кричевская
|р. Сож
|2-4
|Забереги шир.2-4м, Шуга
9
|Днепровская спасательная станция
|р. Днепр
|2-3
|Забереги шир.1-3м,