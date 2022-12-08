ОСВОД информирует о состоянии ледового покрытия

Узнать толщину ледового покрытия на водных объектах в районе действия спасательных станций ОСВОД по всей республике, в том числе в Могилевской области можно на сайте ОСВОДа. Также с этим вопросом можно обратиться на спасательные станции по телефонам.

- Выход на лед запрещается во время ледостава, пока толщины льда не достигнет 7 сантиметров, а также в период интенсивного таяния и разрушения льда, - напомнили в ОСВОДе. – А рыбачить лучше в районах действия спасательных станций и постов.