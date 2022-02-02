Освобождение от работы без больничного. В ФПБ рассказали, как это работает

Предприятия вводят практику по оплате работникам выходных дней из-за плохого самочувствия без предоставления больничного, сообщили в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси.

В прошлом году по инициативе ФПБв указ №143 "О поддержке экономики" были внесены нормы, предусматривающие дополнительные гарантии работникам в период пандемии. В частности, закреплено положение о том, что если работник почувствовал недомогание, то наниматель вправе освободить его от работы на срок до трех дней без предоставления листка нетрудоспособности.

- Подобная норма есть в законодательстве многих стран. И, как показывает практика, она хорошо себя зарекомендовала. Причем здесь есть интерес всех сторон: и нанимателей, и работников, особенно в неблагоприятный эпидемиологический период. Для людей это возможность при первых признаках заболевания остаться дома, чтобы оценить свое состояние и при этом не терять время и силы на оформление больничного. Ну и конечно, чтобы не подвергаться риску заболеть чем-то еще. Если же за три дня у человека самочувствие не улучшается, тогда уже следует обратиться к врачу за оформлением листка нетрудоспособности. А выгода нанимателя при таком подходе в первую очередь в том, что снижается риск распространения заболеваемости в коллективе. Ведь зачастую люди, даже приболев, приходят на работу, чтобы не заниматься оформлением официального больничного. Ну и, безусловно, эта норма позволяет снизить нагрузку на систему здравоохранения, - подчеркнул председатель ФПБ Михаил Орда.

При этом документом предусмотрено, что в организациях и на предприятиях небюджетного сектора может быть предусмотрено сохранение среднего заработка за период освобождения от работы.

- На сегодняшний день важно, чтобы эта законодательная возможность была реализована на практике. Поскольку понятно, что любому человеку важно, оставшись дома в случае недомогания, не потерять в деньгах. И уже сейчас ряд предприятий реального сектора экономики установил в коллективном договоре или другом внутреннем документе порядок предоставления таких дней и их оплаты, - отметил Михаил Орда.

Как подчеркнули в ФПБ, сегодня профсоюзы на местах работают над тем, чтобы максимально распространить подобные гарантии на предприятиях всех регионов.

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