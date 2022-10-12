«Остров чистоты и вкуса» проверяют по факту утечки персональных данных

Произошла утечка персональных данных клиентов ЧТУП "ЗападХимТорг" (бренд "Остров чистоты и вкуса"), сообщили в Национальном центре защиты персональных данных.

Файл содержит более 148 тыс. записей о персональных данных клиентов этой торговой сети за период с 1 августа 2020 года по 31 июля 2021-го и включает фамилию, имя, отчество, адрес места жительства, контактный номер мобильного телефона и e-mail. По этому факту специалисты Национального центра защиты персональных данных проводят внеплановую проверку.

Ранее был подтвержден факт утечки персональных данных пользователей сервиса доставки еды Just-eat (ООО "ФУД КЛАБ").

В Национальном центре защиты персональных данных напомнили, что за неисполнение операторами их обязанности по обеспечению защиты персональных данных в процессе их обработки они несут ответственность, предусмотренную законодательными актами.

Также обращается внимание на необходимость своевременного информирования граждан и центра о нарушениях систем защиты персональных данных.