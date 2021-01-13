Осторожно, тюбинг! Как не травмироваться на горке

Зима-2021 наконец-то порадовала обильным снегом, и белорусы, «вооружившись» санками, лыжами и тюбингами, окунулись в традиционные зимние развлечения. Однако имевшие место в прошлом трагические случаи побуждают напомнить о правилах безопасного поведения для того, чтобы эти забавы приносили только радость.

Уже который год медики и другие специалисты бьют тревогу по поводу травмирования во время катания с горок. Одним из наиболее опасных и очень популярным нынче средством развлечения зимой является тюбинг. Опасность этой простейшей по своему «устройству» ватрушки заключается в неуправляемости (затормозить ногами проблематично или невозможно), а также в высокой скорости, которую он развивает благодаря своей легкости и сверхскользкому покрытию. Если на пути движения тюбинга имеется препятствие – дерево, сооружение, ограждение, опора освещения – травмы неминуемы. От легких – ссадин и ушибов мягких тканей – до переломов костей и травм головы.

Если развлечения на горке закончились плачевно, даже если сразу не почувствовалось ухудшение состояния здоровья, пострадавший (особенно если это ребенок) должен незамедлительно обратиться к врачу, дабы избежать негативных необратимых последствий, напоминают государственные медицинские судебные эксперты.

Управление ГКСЭ по Могилевской области просит граждан соблюдать следующие правила при катании с горок:

♦ Избегайте стихийных горок, тем более вблизи дорог! Выбирайте только специально оборудованные места.

♦ Объясняйте детям опасность тюбингов. Не разрешайте им кататься на тюбинге без присмотра взрослых. В идеале ребенка должны сопровождать двое взрослых: один помогает сесть и выехать с вершины горы в нужном направлении, другой – встречает внизу.

♦ Если ребенок идет на горку без сопровождения взрослого, предложите ему взять с собой более безопасное «транспортное» средство, например, ледянку.

♦ Недопустимо кататься в тюбингах, привязанных к транспортному средству, по проезжей части.

♦ Необходимо одеваться по погоде и вечером не забывать об использовании фликеров.

♦ Если травмы не удалось избежать, незамедлительно обращайтесь в учреждение здравоохранения.