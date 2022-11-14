Осторожно, теплотрасса!

Во время прохождения осенне-зимнего периода часто возникают случаи порывов наружных тепловых сетей. Необходимо помнить, что максимальная температура горячей воды, проходящей по трубопроводам, может быть очень высокой. Прикосновение к трубопроводу с такой температурой может привести к серьезным ожогам.

Большую опасность представляют собой порывы тепловых сетей подземной прокладки, когда образуется промоина, заполненная горячей водой. Трубопроводы проходят под газонами, тротуарами и проезжей частью дорог. Как правило, порывы трубопроводов не происходят моментально. Повреждение тепловой сети можно определить по таким признакам, как: парение, выход воды на поверхность, проседание грунта или асфальта, вытекание воды из-под крышки люка тепловой камеры. Именно поэтому стоит быть осторожными и обращать внимание на возможные признаки повреждений теплотрассы.

Госэнергогазнадзор предупреждает – во избежание несчастных случаев, травм и ожогов запрещается:

приближаться ближе, чем на 5 метров к промоинам, образующимся в местах порывов трубопроводов;

пересекать в необорудованных переходами местах траншеи, каналы, где ведутся работы по прокладке или ремонту тепловых сетей;

спускаться в тепловые камеры;

ходить по трубопроводам, конструкциям теплотрасс и перекрытиям каналов;

Обо всех случаях парений и утечек необходимо сообщать на единый номер аварийно-диспетчерской службы 115.

Государственный инспектор

Бобруйского межрайонного отделения филиала

ГУ «Государственный энергетический и газовый надзор» по Могилевской области

Арефина Д.И.