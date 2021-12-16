Осторожно! Пиротехника — небезобидная забава

Приближаются новогодние праздники. Пожалуй, Новый год, самый любимый праздник, как взрослых, так и детей. Неотъемлемыми атрибутами праздника в эти дни, безусловно, становятся пиротехнические изделия. Всевозможные хлопушки, бенгальские огни, петарды. Какой же праздник без них. Однако, неправильное их использование, а также, их сомнительное приобретение, может привести к различным последствиям.

Начальник отделения охраны правопорядка и профилактики УВД Бобруйского горисполкома подполковник милиции Сергей Владимирович Рудько рассказал об использовании пиротехнических изделий и мерах ответственности за их незаконную реализацию. Неосторожное обращение с пиротехническими изделиями, а также их использование в состоянии алкогольного опьянения приводят к фактам травматизма. Так, 1 января 2021года в больницу с рваной раной пальцев правой кисти был доставлен и госпитализирован мужчина, который находясь в состоянии алкогольного опьянения, зажег петарду, и она взорвалась у него в руках, оторвав 2 ногтевые фаланги. Пиротехническое изделие он приобрел в России без инструкции по применению. Поэтому, в преддверие новогодних мероприятий, напоминаем гражданам о предосторожности и бдительности.

Так, согласно законодательству Республики Беларусь запрещено:

- торговля пиротехническими изделиями на торговых местах на рынках;

- реализация пиротехнических изделий без инструкции по их применению;

- реализация пиротехнических изделий не в заводской потребительской таре;

- размещение пиротехнических изделий в свободном доступе для покупателей;

- хранение пиротехнических изделий в помещениях и местах, не отвечающих установленным законодательством требованиям;

- продажа пиротехнических изделий несовершеннолетним в возрасте до 16 лет.

Кодексом об административных правонарушениях Республики Беларусь предусмотрена следующая административная ответственность:

- при использовании пиротехнических изделий в общественных местах, действия правонарушителей образуют состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.1 КоАП Республики Беларусь (Мелкое хулиганство) и влечет за собой наложение штрафа в размере от двух до тридцати базовых величин или административный арест.

- использование пиротехнических изделий несовершеннолетними влечет за собой административную ответственность на родителей по статье 10.3 КоАП Республики Беларусь (Невыполнение обязанностей по воспитанию детей). Данная статья предусматривает наложение штрафа в размере до десяти базовых величин, с одновременной постановкой ребенка на профилактический учет в органах внутренних дел.

- реализация пиротехнических изделий без специального разрешения (лицензии) на право осуществления розничной торговли квалифицируется по статье 13.3. КоАП Республики Беларусь (Незаконная предпринимательская деятельность) и влечет наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти базовых величин с конфискацией до ста процентов суммы дохода полученного в результате такой деятельности.

- нарушение правил учета, хранения, использования, перевозки или пересылки пиротехнических изделий образуют состав административного правонарушения по статье 24.30 КоАП Республики Беларусь, что влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до десяти базовых величин.

Также, следует напомнить, что Уголовный кодекс предусматривает уголовную ответственность:

- часть 1 статьи 299 УК Республики Беларусь (Нарушение правил обращения с огнестрельным оружием, взрывоопасными, легковоспламеняющимися, едкими веществами или пиротехническими изделиями) предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет, по части 2 предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до семи лет;

- часть 1 статьи 339 УК Республики Беларусь (Хулиганство) Умышленные действия, грубо нарушающие общественный порядок и выражающие явное неуважение к обществу, сопровождающиеся применением насилия или угрозой его применения либо уничтожением или повреждением чужого имущества либо отличающиеся по своему содержанию исключительным цинизмом (хулиганство), предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Пусть ничто не омрачит праздничное настроение в новогодние праздники. Берегите себя и своих близких. Прежде чем сделать что-то противозаконное, подумайте об ответственности.