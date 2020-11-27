Участились случаи интернет-мошенничества. Рассказываем о самых распространенных «ловушках» и профилактике

В последнее время участились случаи интернет-мошенничества с банковскими карточками. По данным УВД Бобруйского горисполкома, за последние 11 месяцев рост киберпреступности составил 89%. В настоящее время имеется более 300 сообщений и заявлений о преступлениях, связанных с хищением денежных средств со счетов граждан.

Как работают мошенники и что делать, чтобы обезопасить себя от преступных посягательств, подробно рассказал оперуполномоченный группы по противодействию киберпреступности криминальной милиции УВД Бобруйского гор­исполкома Александр Бандур.

Через мессенджеры

— Гражданам посредством мессенджеров («Вайбер», «Ватсап») звонят с иностранных номеров. Чаще всего звонки бывают с российских, украинских и номеров телефонов стран Евросоюза. Мошенники нацелены на тех, кто плохо ориентируется в цифровом пространстве – чаще всего жертвами мошенников становятся люди пенсионного возраста.

— Дозвонившись, злоумышленник представляется сотрудником банка и заявляет, что на банковской карте проводятся сомнительные операции. Многие граждане начинают паниковать, пугаться, теряться и называют реквизиты своей банковской карточки. Далее мошенники просят сообщить код, который пришел в СМС-сообщении. Человек сообщает этот код, тем самым предоставляя доступ к своей карте/личному кабинету на сайте банка, и злоумышленник списывает его денежные средства.

— Есть и сознательные граждане, которые, когда отвечают на подобного рода звонки, говорят, что они ничего и никому сообщать не будут. Но злоумышленник входит к ним в доверие и говорит, что с ними будет общаться робот. После чего мошенник переключает телефонный разговор на робота, и жертва действительно думает, что с ней связался именно банк, предоставляет реквизиты карточки, а в это время робот в автоматическом режиме передает данные злоумышленнику, и киберпреступник списывает денежный остаток со счета.

Фишинговые сайты

Это ресурсы в интернете, созданные с целью обмануть пользователей. Здесь могут попросить ввести любые из личных данных, чтобы потом использовать их со злым умыслом.

— Случаи мошенничества, когда деньги похищаются у граждан, которые хотели просто купить какой-то товар в интернете, нередки. Злоумышленник присылает жертве фейковую (ненастоящую) ссылку. Она может быть схожа с адресом настоящего интернет-магазина. Но когда жертва переходит по ней, сайт просит ввести реквизиты банковской карточки, якобы для получения либо отправки платежа. Эти данные получает злоумышленник и «обнуляет» ваш баланс.

Фейковые (ненастоящие) розыгрыши

— Из последних случаев — розыгрыши призов от «Беларусьнефти». В сети появился сайт, использующий логотип этой компании. На нем обещают: за то, что пройдешь анкетирование и разошлешь информацию 20 знакомым, тебе якобы дадут купон на 100 литров топлива или 200 BYN для покупок на одной из заправок. Люди в это верят, заполняют анкеты, где их просят сообщить личные данные или данные банковских карт, затем идут на заправки в надежде отоварить такие несуществующие купоны.

ПРОФИЛАКТИКА:

1. Никогда не отвечайте на звонки с незнакомых иностранных номеров. Если вы все же ответили,и вам представились сотрудником банка, сразу же смело кладите трубку. Если же вы продолжаете с ними разговаривать и вам говорят, что по вашей карточке проводятся сомнительные операции, не верьте этому: обнаружив сомнительную операцию, банк автоматически блокирует вашу карту.

2. Никогда и ни при каких условиях не передавайте третьим лицам реквизиты банковской карточки, а именно: 16 цифр на лицевой стороне карты, срок ее действия, защитный код CVC или CVV (три цифры на обратной стороне карты). Не сообщайте логин и пароль от личного кабинета пользовательского профиля сайта банка.

3. При покупке товаров на интернет-­площадках никогда не переходите по фишинговым ссылкам. Если вы хотите обсудить условия передачи либо оплаты товара, делайте это при встрече лично в присутствии продавца.

Будьте осторожны! Доверяйте только официальным источникам, проверяйте достоверность информации на официальных сайтах компаний.

Виктор Чабан. Фото автора.