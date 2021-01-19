Осторожно: мороз! Доступно временное пребывание на Бахарова и Горячая линия для пенсионеров!

В связи с прогнозированием сложных погодных условий, вызванных резким понижением температуры одинокие граждане пожилого возраста и инвалиды могут обратиться по телефонам «Горячей линии» Центра социального обслуживания населения Первомайского района г.Бобруйска для получения помощи в доставке продуктов питания и лекарств (за счет средств пожилых граждан и инвалидов), а так же для временного (на период морозов) размещения в отделение круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста по ул. Бахарова, 267.

«Горячая линия» 72-73-75, +375 (29) 932-04-57 (А1) пн - пт. 8.00-17.00, отделение круглосуточного пребывания 73-70-48. .