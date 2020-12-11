Осторожно: гололед!

Фактор опасности гололеда и гололедицы

повышается риск травматизма населения;

затруднение движения транспорта, увеличение вероятности возникновения дорожно-транспортных происшествий;

повреждение (обрыв) линий связи и электропередач.

Рекомендации во время гололеда

Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступайте на всю подошву, учитывая неровности поверхности. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами. Спасатели для вашей же безопасности советуют вам, если есть такая возможность – оставаться дома.

Водителям рекомендуется быть предельно осторожными и внимательными. Неопытным водителям необходимо воздержаться от поездок за рулем автомобиля. Прежде чем выехать на трассу, необходимо убедиться в соответствии состояния резины к условиям дорожного покрытия. При движении необходимо соблюдать скоростной режим, управлять транспортным средством осторожно, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения.

Сектор пропаганды и взаимодействия с общественностью БГРОЧС