Осторожно: бешенство!

Что простой житель Беларуси может сказать о бешенстве? Ну, есть такая болезнь. В связи с ней чаще всего вспоминают бешеных собак. Старшее поколение, возможно, добавит, что, в случае укуса такой собаки, придется делать 40 уколов в живот и на несколько месяцев забыть об алкоголе. Вот, пожалуй, и всё. О бешенстве у нас знают гораздо меньше, чем о СПИДе или раке. Однако со СПИДом жить можно, от рака есть шанс излечиться. От бешенства лекарства нет!

Смертность 100%! Поверхностное отношение к этому заболеванию крайне опасно!

Первые упоминания о болезни от укуса собак, очень напоминающей бешенство, встречаются в третьем тысячелетии до н.э., а Корнелий Цельс, древнеримский ученый, заметил аналогичное заболевание у людей и назвал его водобоязнью. Начиная с XIII века у нас появляются сведения о крупных эпизоотиях бешенства на территории Европы. Скорее всего, они вспыхивали и на других континентах, так как это заболевание в современном мире распространено практически повсеместно.

И если вы думаете, что это все было давно, и сейчас вирус не представляет никакой опасности, вы крупно ошибаетесь: согласно данным ВОЗ, он ежегодно уносит жизни 55 тысяч человек по всему миру. Это около 151 смерти в день! Такой постоянно высокий показатель говорит о человеческой уязвимости.

В 2020 году в Бобруйском районе ухудшилась эпидемиологическая ситуация по бешенству среди животных. По данным ветеринарной службы на территории Бобруйского района выявлено 5 случаев бешенства животных, в т.ч. 2 случая бешенства у лис на территории Воротынского сельского Совета д. Старый двор. На территории Телушского сельского Совета в деревне Ступени 1 случай- у коровы, 1 случай у домашней собаки на территории Бортниковского сельского Совета д. Большие Бортники, 1 случай бешенства лисы в деревне Тажиловичи Ковалевского сельского Совета. По каждому случаю Решениями Бобруйского районного исполнительного комитета «Об объявлении неблагополучным пункта по бешенству животных», утверждался комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий по ликвидации очага заболевания и оздоровлению территорий вышеупомянутых населенных пунктов.

На территории города и Бобруйского района, благодаря своевременно проводимой санитарно- просветительской работе, бешенство среди населения не регистрируется уже достаточно длительное время.

Чаще всего бешенство передается через слюну животных: укус зараженной собаки, кошки, крысы, белки. Особенно распространены случаи заражения бешенством от контактов с дикими животными и с собаками. Бешенство — страшная болезнь, ведущая к смерти в течении десяти дней с момента появления первых симптомов. Однако оно поддается легкому, безболезненному и бесплатному лечению, если действовать правильно сразу после укуса.

Что нужно делать после укуса:

Сразу после укуса — промойте рану проточной теплой водой с мылом. После этого обработайте рану перекисью водорода.

Идите в ближайший травмопункт. Не откладывайте «на завтра», даже если укус произошёл ночью. В травмопункте вам должны осмотреть рану и принять решение о назначении лечения. В настоящее время для профилактики бешенства нужно пройти курс из 6 уколов. Уколы делаются на 0, 3, 7, 14, 30 и 90 день после укуса. Прививки от бешенства делаются бесплатно и вне очереди.

Помните, что бешенство очень опасно и может привести к смерти человека спустя 10 дней после появления первых симптомов. Болезнь может не проявиться сразу после укуса собаки, а переждать инкубационный период (до года). Намного лучше и эффективнее — начать лечение сразу после контакта с животным. Приступать к лечению после появления симптомов бешенства — уже неэффективно. Поэтому, даже если вас укусила ваша домашняя собака — обязательно обратитесь к врачу.

Если у вас есть возможность наблюдать за животным, которое вас укусило это очень хорошо, т.к. если у животного не начнут проявляться признаки бешенства спустя 10 дней, курс уколов можно отменить.