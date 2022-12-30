Осторожнее с ЛВЖ!

Особого внимания и осторожности требует хранение и обращение с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями (далее ЛВЖ и ГЖ).

*При выполнении работ, связанных с применением ЛВЖ и ГЖ, горючих газов, должны быть приняты меры по недопущению образования взрывоопасных концентраций паров и газов в воздухе зданий, хозяйственных строений и сооружений. Использование открытого огня (спички, сигареты и т.п.) при работе с ЛВЖ запрещается. Если вы работали с растворителями, красками или пролили на себя ЛВЖ, даже через некоторое время вспышка паров от любой искры может привести к серьезным ожогам.

*Пролитые ЛВЖ и ГЖ должны быть немедленно убраны с помощью сорбирующих материалов или других пожаробезопасных средств и удалены из помещений.

*Хранение ЛВЖ и ГЖ допускается только в хозяйственных строениях и сооружениях, гаражах в плотно закрывающейся металлической таре, предназначенной для этих целей. Даже если вы храните в гараже всего лишь одну небольшую канистру с бензином, в помещении должны быть идеально соблюдены остальные противопожарные требования. В частности, если там ветхая электропроводка, наличие канистры с бензином будет расценено как нарушение.

*Во вспомогательных помещениях многоквартирных жилых домов НЕ ДОПУСКАЕТСЯ хранение ЛВЖ и ГЖ, баллонов с горючим газом, а также емкостей после их применения.

Взрослые! Чаще всего детям в руки попадаются ЛВЖ, к которым относятся и лакокрасочные изделия, при играх на стройке или в доме, в гараже, в квартире, где идет ремонт. Не забывайте, что к ЛВЖ в контексте детских игр стоит отнести и лак для волос, морилку для тараканов, освежитель воздуха, парфюм. Детям иногда приходит в голову идея побрызгать бытовыми аэрозолями или парфюмом на пламя свечи, на конфорку. Вспышка будет масштабной и опасной. Обязательно расскажите ребенку обо всех таящихся опасностях легковоспламеняющихся жидкостей. Не подавайте «плохой» пример своим детям - не используйте ЛВЖ и ГЖ при разведении костров, приготовлении пищи на огне, топке печей.

!!!В преддверии новогодних и рождественских праздников напоминаем, что пиротехнические изделия необходимо хранить вдали от нагревательных приборов в недоступном для детей месте.

Не повторяйте трагических ошибок, ведь возможности для их исправления может и не быть.