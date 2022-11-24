Осталось совсем чуть-чуть: каток возле главной елки Бобруйска зальют уже завтра!

Монтаж катка на площади Ленина уже завершен. Сейчас на площадке идет процесс утрамбовки снега.

По информации начальника отдела спорта и туризма Бобруйского горисполкома Алексея Воронкова, зальют каток уже завтра в 7 часов вечера, чтобы за ночь он успел хорошенько замерзнуть. Размер ледовой площадки – 30 Х 17 метров.

Если своего спортинвентаря нет, а покататься хочется – не беда: возле катка будет работать пункт проката коньков. Выход на лед бесплатный.

Работать каток будет круглосуточно!