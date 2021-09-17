Остаемся зимовать. Готов ли город к холодам?

Началась работа с приятной торжественной ноты: председатель Бобруйского горисполкома Александр Студнев, который возглавил заседание, поздравил присутствующих с Днем народного единства:

– Это поистине историческое событие для каждого из нас. Мы должны знать и чтить нашу историю, а главное – сохранить то, что сегодня имеем. Мирного неба над головой, здоровья вам и вашим семьями, благополучия! С праздником!

Рабочую часть заседания открыла начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Бобруйского горисполкома Татьяна Андреева, она рассказала о готовности городского хозяйства к осенне-зимнему периоду 2021/2022.

Крайний срок получения паспортов готовности был установлен 1 сентября. Однако к этому времени справились с задачей не все субъекты хозяйствования. Полностью вся работа с регистрацией паспортов готовности потребителей тепловой энергии и теплоисточников была завершена 9 сентября.

– Оперативнее всего запланированные мероприятия по подготовке к отопительному периоду выполнили учреждения образования, здравоохранения, культуры и спорта, что позволило им получить паспорта готовности в срок, – отметила Татьяна Андреева.

Особое внимание – подготовке жилищного фонда. На отдельном контроле находилась работа ЖЭУ-4: в прошедший сезон подключение отопления было затянуто. Всего же в жилищно-коммунальном фонде было подготовлено к холодам 1128 жилых домов, из них 777 – с центральным отоплением.

Александр Викторович отметил, что в связи с прогнозируемыми погодными условиями пора начинать рассматривать вопрос о сроках включения отопления в детских садах, школах и учреждениях социального обеспечения. Напомним, включение отопления проходит постепенно по очередям потребителей. В первую очередь запускается в детских садах, школах, лечебно-профилактических и медицинских учреждениях, затем подключается жилищный фонд, после – административные здания и сооружения. Сроки же зависят от наблюдения средней наружной температуры воздуха.

Не менее важная задача для комфортной зимы – котельно-тепловое хозяйство. Для обеспечения бесперебойной работы в случаях аварийных ситуаций проводились тренировки, по результатам которых была подтверждена готовность оперативного и ремонтного персонала к подключению и запуску передвижной котельной.

РУП «Могилевэнерго» заготовило для Бобруйской ТЭЦ-2 в достаточном количестве легнин и торф (к плану: 102% и 100% соответственно). Филиал «Бобруйский горрайтопсбыт» уже обеспечил торфом 1349 домовладения, еще в списке на получение топлива – порядка 1100.

Остро в этом сезоне стоит вопрос со снабжением населения дровами: летом ажиотаж на этот вид топлива достиг апогея - спрос увеличился в полтора-два раза. За летний период филиал «Бобруйский горрайтопсбыт» реализовал практически все дрова со складов. Почему летом: сезон заготовки дров начинается в мае-июне, чтобы дрова успели подсохнуть к холодам в сарае под навесом. Сейчас в очереди на получение топлива стоит порядка 1600 домовладений. Александр Студнев поручил ответственным оперативно решить этот вопрос до наступления холодов.

Среди выполняемых задач – заготовка песко-соляной смеси, ее планируется закупить в количестве 12 тысяч тонн. Однако заготовка – лишь часть вопроса, не менее важный нюанс: где она будет храниться, необходимы теплые и сухие помещения. Под эти цели планируется использовать ангары Бобруйского кожевенного комбината, а также склады возле Бобруйск-Арены.

На заседании также отметили, что в этом сезоне город как никогда готов к морозной снежной зиме: автопарк коммунальных служб пополнился дополнительными единицами спецтехники – были закуплены 2 грейдера и 5 МАЗов. Зима не застанет бобруйчан врасплох!