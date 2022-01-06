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Особый праздник, наполненный верой, торжеством и радостью

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Особый праздник, наполненный верой, торжеством и радостью

Рождественский сочельник празднуют во многих странах люди разных конфессий. Это последний день поста перед Рождеством, к нему принято готовиться духовно и физически. Верующие стремятся очистить свои помыслы и провести день в тихой молитве, а вечером собраться с родными за праздничным ужином после восхода первой вечерней звезды.

Рождественский сочельник, или Навечерие Рождества Христова — день перед рождением Христа, который проходит у православных христиан в молитвах и смирении, в радостном предвкушении значимого и светлого праздника.

Верующие в течение всего дня соблюдают строгий пост, а «после первой звезды», олицетворяющей появление звезды Вифлеемской, собираются за общим столом и вкушают сочиво. Это традиционное блюдо, в составе которого — крупа, мед и сухофрукты.

В храме в этот день проходят красивые службы. Важной их частью становится вынос священником в центр храма зажженной свечи, как символа загоревшейся звезды на закатном небе.

В Рождественский сочельник служат «царские часы» — название сохранилось с времен, когда на празднике в церкви присутствовали венценосные особы. Читаются отрывки из Священного Писания, в которых говорится о долгожданном приходе Спасителя, о пророчествах, которые обещали его пришествие.
Рождественский сочельник православные христиане отмечают 6 января. Это последний и самый строгий день сорокадневного поста, в который запрещается принимать пищу до позднего вечера.
Православные христиане издавна проводили сочельник в церкви за молитвами. Те, кто этого сделать не мог, готовились к восходу звезды дома. Все члены семьи одевались в праздничные одежды, стол накрывали белой скатертью, под нее было принято класть сено, которое олицетворяло место, где родился Спаситель. К праздничной трапезе готовили двенадцать постных блюд — по числу апостолов. На столе обязательно присутствовала рисовая или пшеничная кутья, узвар из сухофруктов, печеная рыба, ягодный кисель, а также орехи, овощи, пироги и пряники.

В доме ставили ель, под которую клали подарки. Они символизировали дары, принесенные младенцу Иисусу после рождения. Дом украшался еловыми ветками и свечами.

Трапеза начиналась с общей молитвы. За столом каждый должен был отведать все блюда, невзирая на свои вкусовые предпочтения. Мясо в этот день не ели, горячие блюда тоже не подавались, чтобы хозяйка всегда могла присутствовать за столом. Несмотря на то, что праздник считался семейным, за стол приглашали одиноких знакомых и соседей.

Начиная с вечера 6 января дети отправлялись колядовать. Они ходили по домам и пели песни, неся благую весть о рождении Христа, за что получали в качестве благодарности сладости и монетки.

В Сочельник верующие стремились освободиться от негативных мыслей и дурных помыслов, все религиозные традиции были направлены на воспитание гуманизма и доброжелательного отношения к окружающим. Некоторые из этих традиций сохранились по сей день и прививаются будущим поколениям.

Информация из открытых источников
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