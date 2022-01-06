Особый праздник, наполненный верой, торжеством и радостью

Рождественский сочельник, или Навечерие Рождества Христова — день перед рождением Христа, который проходит у православных христиан в молитвах и смирении, в радостном предвкушении значимого и светлого праздника.

Верующие в течение всего дня соблюдают строгий пост, а «после первой звезды», олицетворяющей появление звезды Вифлеемской, собираются за общим столом и вкушают сочиво. Это традиционное блюдо, в составе которого — крупа, мед и сухофрукты.

В храме в этот день проходят красивые службы. Важной их частью становится вынос священником в центр храма зажженной свечи, как символа загоревшейся звезды на закатном небе.