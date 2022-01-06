Особый праздник, наполненный верой, торжеством и радостью

Рождественский сочельник празднуют во многих странах люди разных конфессий. Это последний день поста перед Рождеством, к нему принято готовиться духовно и физически. Верующие стремятся очистить свои помыслы и провести день в тихой молитве, а вечером собраться с родными за праздничным ужином после восхода первой вечерней звезды.
Верующие в течение всего дня соблюдают строгий пост, а «после первой звезды», олицетворяющей появление звезды Вифлеемской, собираются за общим столом и вкушают сочиво. Это традиционное блюдо, в составе которого — крупа, мед и сухофрукты.
В храме в этот день проходят красивые службы. Важной их частью становится вынос священником в центр храма зажженной свечи, как символа загоревшейся звезды на закатном небе.
В доме ставили ель, под которую клали подарки. Они символизировали дары, принесенные младенцу Иисусу после рождения. Дом украшался еловыми ветками и свечами.
Начиная с вечера 6 января дети отправлялись колядовать. Они ходили по домам и пели песни, неся благую весть о рождении Христа, за что получали в качестве благодарности сладости и монетки.
В Сочельник верующие стремились освободиться от негативных мыслей и дурных помыслов, все религиозные традиции были направлены на воспитание гуманизма и доброжелательного отношения к окружающим. Некоторые из этих традиций сохранились по сей день и прививаются будущим поколениям.