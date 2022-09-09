Особое внимание бесправным и в состоянии алкогольного опьянения. ГАИ усилит контроль на выходных

С 9 по 12 сентября Госавтоинспекция города Бобруйска проводит комплекс профилактических мероприятий направленных на предупреждение дорожно – транспортных происшествий, связанных с управлением транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии опьянения и лицами, не имеющими права управления.

Управление автомобилем требует предельной концентрации внимания. Подвыпившие водители о них запросто забывают, как и об элементарной безопасности. Путают педали тормоза и газа, не видят знаков, светофоров, пешеходов, обгоняющих и встречных машин.

В соответствии с частью 1 статьи 18.15 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, при наличии абсолютного этилового спирта в крови или выдыхаемом воздухе в концентрации до 0,8 промилле включительно или наличии паров абсолютного этилового спирта в концентрации до 380 микрограммов на один литр выдыхаемого воздуха включительно - влечет наложение штрафа в размере ста базовых величин с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком на три года.

При этом за управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения при наличии абсолютного этилового спирта в крови или выдыхаемом воздухе в концентрации свыше 0,8 промилле или наличии паров абсолютного этилового спирта в концентрации свыше 380 микрограммов на один литр выдыхаемого воздуха, наступает ответственность по части 2 статьи 18.15 КоАП Республики Беларусь и влечет наложение штрафа в размере двухсот базовых величин с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком на пять лет.

В очередной раз призываем всех граждан не быть в стороне и сообщать по телефону 102 о фактах нахождения в состоянии алкогольного опьянения на дороге водителей, пешеходов, велосипедистов и других участников дорожного движения, поведение которых небезопасно и требует принятия безотлагательных мер по их удалению с проезжей части. Возможно, именно ваш звонок поможет избежать трагедии и спасет чью-то жизнь.

Официальный представитель

УВД Бобруйского горисполкома

Александра Манько