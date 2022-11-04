Особенности зимнего авто. Что нужно знать водителям перед началом холодного сезона

"Готовьте сани летом, а машину к морозам - осенью", - шутят сотрудники СТО. Чтобы зима не преподнесла сюрпризы железному коню, он должен быть в полном техническом здравии. О том, что нужно знать водителям перед началом холодного сезона, рассказывает эксперт.

Не тяните резину

Некоторые водители откладывают поход на шиномонтаж до последнего: ждут первых заморозков, а некоторые даже снега. В результате в пунктах автосервиса скапливаются огромные очереди.

"Современные зимние шины конструктивно скроены таким образом, что уже при среднесуточной температуре в плюс 7 начинают эффективно работать. А летние при этом немного "тормозят": резиновая смесь слегка затвердевает и не обеспечивает необходимого сцепления с дорогой", - отмечает мастер-приемщик одного из столичных автоцентров Михаил Коренский.

Напомним, что в Беларуси за отсутствие зимних шин предусмотрен штраф до 1 базовой величины (32 рубля). При повторном нарушении в течение года он увеличивается от 2 до 5 базовых величин (от 64 до 160 рублей).

"Важно обращать внимание на на маркировку шин. На ней должен быть знак в виде горной вершины с тремя пиками и снежинкой внутри нее, либо знаками М+S, M&S, M.S, M S, или All seasons. При этом обязательная остаточная высота рисунка протектора не менее 4 миллиметров", - говорит мастер.

Ждите оттепели

Мыть или не мыть? Вот в чем вопрос.

"Везти своего железного коня на мойку, когда на улице даже минус 1-2 градуса - верх глупости, - считает мастер. - Безусловно, соль, пристающая к кузову и оседающая под днищем, съедает металл, но в то же время создается налет, защищающий от свежих химикатов. А вода при низких температурах может нанести еще больший ущерб вашему автомобилю, скажем, испортить лакокрасочное покрытие или, пробравшись в поры, трещины, двери и стекла, превратиться в камень. В итоге хуже работают тормоза, замерзает ручник, двери не открываются".

Идет как по маслу

Замена масла необходима не только потому, что при низких температурах оно густеет. В масляном фильтре есть перепускной клапан, который до момента прогрева двигателя направляет смазочный материал "в обход". При холодных запусках в мороз этот клапан срабатывает, потому что моторное масло густое, и для его эффективной прокачки нужно снять дополнительное сопротивление. Чем чище смазочный материал, тем меньше ущерба этот процесс наносит узлам силового агрегата. Запомните, что моторное масло должно быть менее вязким, чем летом: синтетика с показателями 0W или 5W или полусинтетика.

Позаботьтесь об АКБ

По народным приметам, в этом году ожидается очень суровая зима. Хотя синоптики не исключают внезапных скачков температуры - причем как вниз, так и вверх. В любом случае автовладельцы должны быть готовы к любым аномальным изменениям климата. Опытный водитель знает: если в холода машина не заводится, виной тому аккумулятор. Некоторые эксперты рекомендуют при сильных морозах снять АКБ на ночь и занести в теплое помещение. Не каждый станет заниматься этим, потому наш совет прост: отжалейте денег на новый аккумулятор. В качестве альтернативы - найти для авто гараж или подземный паркинг. Не важно, если он будет не отапливаемым - температура воздуха там все равно выше, чем на улице.

"Рекомендую также в аккумулятор подлить воды и протереть его. Почистите наждачной бумагой клеммы и сильно их прикрутите", - советует Михаил Коренский.

Просушите тормоза

Зимой нежелательно оставлять авто всю ночь на ручнике: трос может примерзнуть, а колеса - заклинить. Хотя если вы припарковались под уклоном, рычаг придется использовать.

"В таком случае, особенно если тормозная система сильно намокла, перед стоянкой просушите тормоза и только потом поставьте автомобиль на ручник, - отмечает Михаил Коренский. - Если все-таки тормозные колодки примерзли, не паникуйте. Попросите другого водителя немного подуть на колесо вашей машины из выхлопной трубы его авто".

Отогрейте замки

У каждого в бардачке в холодное время года должен быть аэрозоль-размораживатель замков автомобиля, он поможет даже при сильном морозе.

"Но если аэрозоля под рукой не окажется, можно использовать фен, если есть куда подключить. Кстати, размораживатель можно приготовить самому: 300 мл медицинского спирта смешать с 150 мл незамерзайки для стекол и силиконовым маслом (если его не нашлось, не страшно). Залейте жидкость в разбрызгиватель с длинным носиком, а затем с его помощью внесите полученное средство в замочную скважину", - рассказывает мастер.

Не забудьте про детали

Выкрутите и проверьте свечи. Если на них имеется нагар - замените на новые. Проверьте трубки, идущие от впускного тракта к другим элементам или системам, на целостность, обследуйте плотность мест их соединения. Убедитесь в том, что не проскальзывает ремешок генератора. Положите в багажник буксировочный трос и провода прикуривателя. Предусмотрительность в данном случае - неплохая подушка безопасности.

газета "7 дней"