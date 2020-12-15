Особенности вождения в зимних условиях

С приходом настоящей, по всем погодным характеристикам, зимы водителям ежедневно приходится «сдавать экзамен» по вождению.

Как только наступают холода, автолюбители сталкиваются с рядом проблем, связанных с погодными условиями: это и перепады температур, и гололед, и осадки в виде внезапного дождя либо снега, которые таят в себе опасности. Погодные изменения сказываются на дорожной безопасности.

Перепад температур в минувшую пятницу и выходные, 11-13 декабря, привел к многочисленным механическим ДТП. В области за эти дни было зарегистрировано 234 аварии с материальным ущербом, 130 из которых произошли в Могилеве. В этих ДТП механические повреждения получили только транспортные средства.

Однако 11 декабря все-таки в Бобруйске были травмированы 2 пешехода. В 06:25 на улице Кирова 39-летний житель Калинковичей, проезжая на автомашине «Мерседес Бенц Варио», в районе дома 239 не учёл погодные условия, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, его грузовик выехал на правый по ходу движения тротуар, где совершил наезд на 2 местных жителей 55-ти и 52-х лет. В результате ДТП мужчины получили травмы, с которыми были доставлены в больницу. По факту ДТП проводится проверка.

12 декабря в Могилеве BMW вылетел с моста и оказался на рельсах. Несмотря на всю картину произошедшего, на этот раз обошлось без жертв.

В 23:55 на проспекте Димитрова 29-летняя могилевчанка за рулем BMW-530 не справилась с управлением и врезалась в ограждение путепровода. В результате аварии иномарка слетела на рельсы. Водитель и 30-летняя пассажирка покинули место ДТП, а позже обратились за медпомощью. Женщины рассказали врачам, что травмировались в быту. Однако инспекторы ГАИ установили, что во время происшествия пострадавшие находились в автомобиле.

По результатам медосвидетельствования водитель оказалась пьяна (1,3 промилле).

В отношении могилевчанки составлено несколько административных протоколов, в том числе за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Ранее она также неоднократно привлекалась к ответственности по линии ГАИ.

Во избежание неприятностей на дороге Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям неукоснительно соблюдать правила, учитывать складывающиеся погодные условия.

Управление транспортом в зимних условиях требует особого внимания и хороших навыков вождения. Многие нештатные ситуации на зимней дороге могут быть чреваты серьезными последствиями. Водителю необходимо постоянно быть начеку и учитывать складывающуюся обстановку на дороге, соблюдать скоростной режим. Не стоит игнорировать меры пассивной безопасности – использовать ремни безопасности, требовать этого от своих пассажиров, а детей перевозить в специальном автокресле.

Также водителю следует постоянно быть готовым к появлению на дороге людей и максимально снижать скорость, подъезжая к пешеходным переходам.

Особенно учитывать опасные места – подъезды к светофорам и остановкам общественного транспорта, где образуются наледи из-за частого торможения автомобилей. Скользкое дорожное покрытие вблизи переходов может стать причиной непреднамеренного наезда. Необходимо быть предельно внимательными вне населенных пунктов на неосвещенных участках дороги, где возможно внезапное появление «необозначенных» пешеходов-нарушителей.

Пешеходам необходимо пересекать проезжую часть с особым вниманием даже по пешеходному переходу и не задерживаться на дороге.

Главным условием безопасности на дороге остается дисциплинированность и взаимная вежливость, осторожность и осмысленные действия!

Отделение по агитации и пропаганде ГАИ

УВД Могилевского облисполкома