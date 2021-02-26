Основные ошибки при уходе за полостью рта

Ошибка первая. Кратковременность зубной чистки.

Для полноценного ухода за ротовой полостью и зубами необходимо тратить на эту процедуру не меньше 3 минут, однако зачастую люди уделяют чистке не больше минуты. За это время невозможно полностью удалить зубной налёт и добраться до самых проблемных участков в ротовой полости.

Ошибка вторая. Неправильная техника чистки зубов.

Правильный метод напоминает “подметание” – именно такая техника позволяет добиться тщательной очистки и обеспечивает надлежащий уход за зубами. Кроме того, верхнюю челюсть надо чистить от верха к низу, нижнюю же – наоборот. Чистить нужно не только зубы и дёсны, но и язык – на нём микробов ничуть не меньше.

Ошибка третья. Замена чистки полосканием и жевательной резинкой.

Полоскание не удаляет зубной налёт и камень, а является дополнительным средством.

Что касается жвачки, то она тоже – всего лишь дополнительная мера, помогающая поддерживать гигиеническое состояние полости рта на приемлемом (но не необходимом) уровне. Жевать резинку после еды можно не более десяти минут – это поможет удалить остатки пищи и поможет желудку в переваривании еды. Жевать слишком долго не следует – это может привести к гастриту.

Ошибка четвертая. Неправильный выбор щётки.

Качественную гигиену зубов лучше обеспечит синтетическая зубная щётка. На натуральных материалах остается больше болезнетворной микрофлоры, обработать их сложнее, чем синтетические. Использовать одну щётку можно не более 3 месяцев. Исследования показали, что люди, не обновляющие свои зубные щетки, чаще подвергаются гингивиту (воспалению десен).

Как правильно подобрать зубную щетку:

При удовлетворительном состоянии десен рекомендуется использовать зубную щетку средней жесткости.

Тем, у кого есть проблемы с деснами или эмалью зубов, а также детям до 12 лет рекомендуется использовать щетки с мягкой щетиной.

Ошибка пятая. Количество используемой пасты.

Чаще всего мы выдавливаем слишком много пасты на щетку. Для оптимальной чистки нужен шарик размером с большую горошину, в противном случае щетка будет сильно скользить и не доберется до налета. Зубная паста должна быть одобрена организациями здравоохранения и содержать все необходимые ингредиенты.

Ошибка шестая. Отказ от использования средств по уходу за полостью рта.

Зубные эликсиры (ополаскиватели) предназначены для полоскания рта с целью лучшего его очищения от остатков пищи, дезодорации, ароматизации. Они содержат ароматические вещества, ментол, лекарственные вещества и натрия фторид.

Качественно очистить межзубное пространство от остатков пищи и зубного налета может только зубная нить (флосс). В этой области она действует очень эффективно.

Ирригатор способен превосходно очистить мельчайшие зазоры под несъемными протезами, брекеты, глубокие зубодесневые карманы и другие труднодоступные места, куда нити не добраться.

Ошибка седьмая. Посещение стоматолога.

Многие считают, что если регулярно ухаживать за зубами, посещать стоматолога нет необходимости. На самом деле это ошибка. Стоматолог – это специалист, который оценивает не только состояние зубов, но и прилегающие области, а значит, может не только залечить начинающееся кариозное разрушение, но и предупредить возникновение других заболеваний полости рта. К тому же врач даст индивидуальные советы по уходу за зубами и полостью рта, которые позволят надолго сохранить здоровье ваших зубов. Именно поэтому посещать стоматолога нужно не реже 2 раз в год.

Заместитель главного врача

УЗ «Бобруйская городская стоматологическая поликлиника №1»

Елена Семенцова