Основной акцент на подготовке к осенне-зимнему периоду

Заседание Бобруйского городского исполнительного комитета во главе с его председателем Александром Студневым прошло 16 сентября. На нем присутствовали заместитель председателя Могилевского облисполкома Руслан Страхар, депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Ирина Рынейская, Владимир Гацко, Вера Широкая.

Главным вопросом обсуждения стала подготовка городского хозяйства к осенне-зимнему периоду. С докладом выступила начальник управления ЖКХ горисполкома Татьяна Андреева. Докладчик отметила, что все работы ведутся согласно составленному комплексу мероприятий, контролирует их выполнение городская комиссия. 1 сентября получены все паспорта готовности жилищного фонда. Заменены 7,5 км тепловых сетей, но работы еще продолжаются. Полностью обеспечено освещение города. Дрова и топливный брикет для реализации населению заготовлены в полном объеме. Идет подготовка техники (в наличии 53 единицы). В этом году планируют подготовить 12 тысяч тонн пескосоляной смеси. График включения отопления будет размещен в СМИ. В социальные объекты начинают подавать тепло, когда в течение 5 дней температура воздуха +10 оС и ниже, в жилые дома – +8 оС и ниже. Включение проводится в течение двух суток.

Ольга Хотько,

фото Виктора Чабана