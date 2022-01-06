Владислав Голубев, депутат молодежного парламента при бобруйском городском совете депутатов:

– Первое, что хочется отметить в связи со скорым референдумом в нашей стране, – принятие обновленного Основного закона Республики Беларусь откроет новую страницу в истории страны, расширит ее политические и экономические возможности, и наше государство станет еще более прочной крепостью для своих граждан – еще более надежной и стабильной. Развитие мирного атома, закрепление понятия брака между мужчиной и женщиной как высшей точки семейных отношений, патриотизм как основной долг любого гражданина страны и многое другое – видно, что над каждым из пунктов тщательно работали эксперты, основываясь на опыте прошлых лет без всякого копирования западных законов. Беларусь должна оставаться суверенным государством, а ее Основной закон – своеобразным щитом для гражданина в любой ситуации. И я очень рад, что спустя много лет (с момента последнего внесения изменений) наш Основной закон, в случае поддержки новаций белорусским народом, заметно преобразится: станет еще ближе к людям и еще больше будет соответствовать современным реалиям. Мы, молодежь, обязуемся беречь этот бесценный документ и уважать возложенные Конституцией на нас права и обязанности.