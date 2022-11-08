Основатель группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов умер в возрасте 58 лет
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Умер композитор, создатель группы "Ласковый май" Сергей Кузнецов. Об этом передают РИА Новости, ссылаясь на сообщение "Уралконцерта".
Как сообщается, Сергей Кузнецов скончался сегодня в собственном доме в Оренбурге. Причиной смерти, предварительно, называется сердечный приступ. Уточняется, что в доме работают правоохранители и медики.
Сергей Кузнецов был создателем музыкальных групп "Чернила для пятого класса", "Стекловата", "Радуга ночью" и Spice Boys. Невероятную известность композитору принес проект "Ласковый май". С Юрием Шатуновым, который стал солистом группы, Сергей Кузнецов познакомился в детском доме, где проработал в течение практически всей жизни.
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