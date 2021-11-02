Оскорбления в сети обернулись «домашней химией» для жителя Горок
mogilev.mvd.gov.by 58 0
25 октября суд Горецкого района приговорил 36-летнего жителя райцентра к полутора годам ограничения свободы без направления в исправучреждение.
Весной мужчина оскорбил инспектора ГАИ в интернете, оставив нелицеприятные комментарии в публичной группе одного из мессенджеров. Помимо основного наказания, с осужденного взыщут 1000 рублей за моральный вред.
Работа по установлению лиц, которые размещают в сети посты оскорбительного характера, продолжается.