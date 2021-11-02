Оскорбления в сети обернулись «домашней химией» для жителя Горок

25 октября суд Горецкого района приговорил 36-летнего жителя райцентра к полутора годам ограничения свободы без направления в исправучреждение.

Весной мужчина оскорбил инспектора ГАИ в интернете, оставив нелицеприятные комментарии в публичной группе одного из мессенджеров. Помимо основного наказания, с осужденного взыщут 1000 рублей за моральный вред.

Работа по установлению лиц, которые размещают в сети посты оскорбительного характера, продолжается.

Статья 369 УК Республики Беларусь. Оскорбление представителя власти.

Публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей наказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет.