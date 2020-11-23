Осиповичском районе сотрудники ГАИ и МЧС спасли травмированного лебедя, который оказался на проезжей части

Воскресным утром 22 ноября в ГАИ Осиповичского РОВД поступило сообщение от оператора местной АЗС-18 «Беларуснефть» о том, что на автодороге Минск-Гомель прямо на полосе движения находится лебедь.

На сообщение незамедлительно выбыли сотрудники Осиповичской ГАИ и МЧС. Оставлять птицу на дороге было крайне небезопасно, поэтому спасатели помогли отловить птицу и убрать ее с дороги, а сотрудники Госавтоинспекции отвезли лебедя в приют для диких птиц «Охрана природы» в Осиповичском районе.

Птица была осмотрена специалистами, предварительно, у нее электротравма. Лебедю оказана медицинская помощь, он останется в птичьем приюте до полного выздоровления.

Отделение по агитации и пропаганде ГАИ

УВД Могилевского облисполкома.