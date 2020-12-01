Осиповичские инспекторы ГАИ помогли водителю заглохшего автомобиля

Эта история произошла в минувшее воскресенье, утром 29 ноября. Житель Минска направлялся из столицы в Октябрьский район Гомельской области в деревню к бабушке, но его Opel Astra заглох на 97-ом километре автодороги Минск-Гомель.

На мужчину, стоявшего на обочине трассы возле открытого капота автомобиля, обратили внимание инспекторы ГАИ Осиповичского РОВД. Экипаж нес службу по обеспечению безопасности дорожного движения. Инспекторы остановились, чтобы узнать, нужна ли помощь.

Выяснилось, что устранить поломку на месте не удалось. Тогда один из инспекторов позвонил своему знакомому, который хорошо разбирается в автомобилях и попросил подъехать. После осмотра стало ясно, что без станции техобслуживания здесь не обойтись. Неисправный автомобиль был отбуксирован до ближайшего автосервиса, где оставлен на ремонт.

Минчанин поблагодарил сотрудников ГАИ за помощь.