Осенняя генеральная уборка района в разгаре
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Сделать населенные пункты чище и уютнее — задача вполне разрешимая.
А справиться с ней проще всем миром — когда местная власть, депутатский корпус, трудовые коллективы предприятий и учреждений, общественные организации и, конечно же, сами жители объединяют усилия в вопросах наведения порядка на земле.
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