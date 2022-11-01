Осенняя генеральная уборка района в разгаре

Сделать населенные пункты чище и уютнее — задача вполне разрешимая.

А справиться с ней проще всем миром — когда местная власть, депутатский корпус, трудовые коллективы предприятий и учреждений, общественные организации и, конечно же, сами жители объединяют усилия в вопросах наведения порядка на земле.

Присоединяйтесь и вы!