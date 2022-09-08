Осенний уход и восстановление волос после лета

Лето — это не только маленькая жизнь, но порой необычайный стресс для волос. А наступление осени — тем более.

Нередко после лета волосы выпадают, тускнеют и секутся в результате травмирующего воздействия солнца, морской воды. Нередко мы злоупотребляем термической укладкой и окрашиванием именно в эту пору. Поэтому к концу отпускного сезона волосы оказываются довольно потрепанными.

Наступает осень, осенние перепады температур, начало отопительного сезона и, как следствие, сухость воздуха. Как же правильно ухаживать за волосами после лета, чтобы восстановить их?

Проблемы, которые приносит с собой осень:

перепады температур разрушают кутикулу;

влажность воздуха на улице заставляет волосы пушиться, портит укладку;

сухой воздух в помещениях после начала отопительного сезона сушит кожу и волосы;

электризация как следствие пересушивания;

корни под шапкой жирнятся чаще.

Поэтому задача осеннего ухода — качественно очищать кожу, питать и увлажнять длину. Кто не защищался от солнышка летом, тому нужно еще и восстановление.

Менять уход с летнего на осенний нужно при стабильном установлении температуры воздуха ниже 20 градусов и до нуля. То есть ориентироваться нужно не на календарь, а на погоду в ваших широтах.

Осенний уход за кожей головы

Именно с кожи головы следует начать восстановительные процедуры. Так как рост волос зависит от здоровья скальпа.

Для качественного очищения необходим шампунь по типу кожи головы. То есть, если кожа жирная, а волосы сухие, то шампунь берем для жирных волос.

Если летом пилинг делать не рекомендуется, так как он не совместим с жарким солнцем и ультрафиолетом, то осенью к нему обязательно нужно вернуться. Каждые 2 недели перед мытьем головы очищайте кожу головы от ороговевших чешуек, это улучшит обмен веществ, предотвратит появление перхоти. Регулярный массаж улучшит кровообращение и рост волос. Всегда можно улучить минутку для того, чтобы помассировать кожу головы — во время мытья, пилинга, расчесывания. Делайте это пальцами или расческой. Перед мытьем можно использовать при этом аромамасла.

Уход за длиной

В первую очередь, при наступлении осени обязательно постригите кончики. Можно сделать стрижку горячими ножницами, полировку или другие подобные процедуры в салоне. Очень осторожно подходите к окрашиванию, ни в коем случае не прибегайте к химической завивке.

Уход за длиной осенью подразумевает комбинирование увлажнения и питания. В какой пропорции — зависит от состояния волос. Если они здоровы, это соотношение составляет примерно 50 на 50. Когда температура воздуха опускается ниже ноля, увлажняющие средства убираем до весны.

Не забывайте, что шампунь подбирается по типу кожи головы, поэтому осенью менять его не обязательно. Никакие шампуни для увлажнения или от выпадения вам не помогут восстановить волосы после лета, только бальзамы, маски и «несмывашки».

Если летом вы не защищали волосы и они повреждены, то в уход обязательно должна быть включена восстанавливающая маска.

Итак, краткая схема ухода на осень (без учета индивидуальных потребностей):

Шампунь по типу кожи головы — по мере загрязнения;

Бальзам питательный (не кондиционер!) — после каждого мытья;

Маска-питание или питание+восстановление — 1-2 раза в неделю;

Горячая маска для восстановления — 1 раз в месяц;

Несмываемый кондиционер (ТОП спреев на осень);

Масло для кончиков после каждого мытья (после сушки);

Пилинг кожи головы — 1 раз в 2 недели перед мытьем.

При наступлении холодов надевайте шапку, чтобы предотвратить выпадение осенью, зимой или весной. Длину прячьте под пальто или шарф, чтобы защитить от повреждения и ломкости.

Шапку нужно стирать каждые 1-2 недели, особенно если у вас себорея или псориаз. Так как на ней скапливается жир, пот, укладочные средства — это провоцирует зуд, жжение, перхоть.

Если у вас часто происходят обострения себорейного дерматита, появляется перхоть именно осенью, то причины могут быть такие:

снижение иммунитета,

болезни желудочно-кишечного тракта,

отказ от шапки в холодную погоду,

стресс, осенняя хандра

Если при повышенной влажности воздуха вы превращаетесь в одуванчик, то горячие маски — это то, что вас спасет.

Чтобы предотвратить выпадение волос после лета, не забывайте о полноценном питании, витамине Д, подберите БАДы (например, льняное семя как источник омега-3).

Именно спреи защищают локоны от перепадов температур между улицей и помещениями. А также снимают статическое электричество, улучшают внешний вид прически, облегчают расчесывание.

Домашние маски для волос на осень

Не предложим каких-то специфических рецептов, но это самые эффективные маски, которые отлично питают:

Возьмите 1 ст.л. оливкового или репейного масла, 1 ч.л. меда и один желток. Перемешайте и распределите по всей длине прядей, не забыв про легкий массаж. Укутайте пленкой и полотенцем, оставьте на полчаса и бережно вымойте.

Возьмите 0,5-1 стакан любого кисломолочного продукта (кефир, простокваша, сметана, белый йогурт), только не холодного. Можно также добавить чайную ложку меда или любого масла. Нанесите по всей длине с помощью гребня, укутайте, оставьте на 30-60 минут. Можно использовать также майонез.

Желатиновая маска придаст локонам здоровый и сияющий вид, укрепит их. На 1 ст.л. желатина возьмите 3 ст.л. воды или молока. Для длинных волос может понадобиться больше составляющих. Дайте желатину набухнуть, а затем добавьте половину чайной ложки льняного, оливкового или репейного масла. Распределите по всей длине, укутайте, держите 30-60 минут.

Маски от выпадения волос

Если вы уже знаете, что обычно у вас после летнего отпуска начинается выпадение, то можете не дожидаться этого, а начать заранее укреплять с помощью масок.

Луковая маска с медом. Натерев луковицу на мелкой терке, отожмите сок через марлю. Смешайте 2 ст.л. сока с 1 ст.л. меда, добавьте 2 ст.л. кефира, 1 ст.л. коньяка. Эта маска отлично предотвращает выпадение. Нанесите на сухие пряди, втерев в кожу головы, укутайте, оставьте на 1 час.

Маска с клюквой и мумие. Осень — время чудесной ягоды клюквы. Растворите 2 г мумие в 50 мл воды, добавьте 100 г толченых ягод клюквы и 1 ч.л. меда. Наносить на 30-40 минут.

Приготовьте отвар лаврового листа — он усиливает кровообращение волосяных луковиц. Для этого горсть лаврушки добавьте в кипящую воду (1 л) и варите на медленном огне 15 минут. Ополаскивайте волосы, слегка массируя кожу головы.

Почему осенью выпадают волосы?

Сезонное выпадение после лета — довольно закономерное явление, к нему следует быть готовыми.

Масштабных исследований о связи потери волос с сезонами года нет. Но есть множество работ, где выявлена связь между сезонами года и работой щитовидной железы, а также работы по изучению уровня витаминов и микроэлементов, исходя из времени года.

Были сделаны выводы, что работа щитовидной железы угнетается в осенне-зимний период, когда чаще всего наблюдается дефицит йода, витамина Д. Обменные процессы в организме могут меняться в соответствии с временем года, особенно большое значение имеет количество солнечных дней в году.

В межсезонье обостряются хронические заболевания, что тоже может негативно сказаться на работе волосяных фолликулов.

Если на вашей расческе каждое утро остается по 20-50 волос, и их количество не уменьшается на протяжении месяца, а наоборот, возрастает — бейте тревогу! Если подушка утром усеяна волосами — срочно к специалисту.

По материалам volos-ok.ru.