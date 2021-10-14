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Профилактика

Осенний бал юных спасателей прошел в Бобруйске

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Осенний бал юных спасателей прошел в Бобруйске

Республиканская акция «Молодежь за безопасность» продолжается, а вместе с ней увеличивается число юных спасателей. Торжественное посвящение в ряды БМООСП состоялось в Воротынской средней школе Бобруйского района. Там же прошел осенний бал юных спасателей.

Мероприятие началось с песни о доблестной профессии спасателя в  исполнении работника МЧС Евгения Товстика. Известно, что ни один бал не обходится без классического вальса. Танец в исполнении учеников школы определенно украсил мероприятие и добавил роскоши и много улыбок. Когда наступил волнительный и ответственный момент посвящения ребят в БМООСП, на импровизированную сцену вышел Первый заместитель начальника Бобруйского ГРОЧС Павел Шерснев. Павел Иванович вручил удостоверения членов организации и пожелал юным спасателям быть самоотверженными и никогда не терять жизненный ориентир,  ребятам помладше спасатель посоветовал брать пример со старших товарищей.  Ребята из БМООСП не остались в стороне и подготовили целое шоу ко дню рождения БМООСП. Так, общими усилиями получился целый праздник, который прошел под лозунгом: «С днем рождения БМООСП!»

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