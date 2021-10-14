Осенний бал юных спасателей прошел в Бобруйске

Мероприятие началось с песни о доблестной профессии спасателя в исполнении работника МЧС Евгения Товстика. Известно, что ни один бал не обходится без классического вальса. Танец в исполнении учеников школы определенно украсил мероприятие и добавил роскоши и много улыбок. Когда наступил волнительный и ответственный момент посвящения ребят в БМООСП, на импровизированную сцену вышел Первый заместитель начальника Бобруйского ГРОЧС Павел Шерснев. Павел Иванович вручил удостоверения членов организации и пожелал юным спасателям быть самоотверженными и никогда не терять жизненный ориентир, ребятам помладше спасатель посоветовал брать пример со старших товарищей. Ребята из БМООСП не остались в стороне и подготовили целое шоу ко дню рождения БМООСП. Так, общими усилиями получился целый праздник, который прошел под лозунгом: «С днем рождения БМООСП!»