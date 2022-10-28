Осенние обострения! Что угрожает нашему здоровью?

Данный факт врачи объясняют просто – ввиду нехватки солнечного света настроение людей ухудшается и развивается так называемая осенняя депрессия. Хотите, подобно поэту, видеть в осени не только «унылую пору», но «очей очарованье», тогда не скупитесь на профессиональную косметику для ухода за собой в домашних условиях и салонные процедуры, ведь именно модная стрижка поднимет женщине настроение.

С каждым днем становится все холоднее. Все чаще тоску и грусть нагоняет дождь за окном, низкое серое небо и пронизывающий ветер. И когда солнца становится все меньше и меньше, поводы для радости находятся все труднее и труднее.

Да еще и здоровье начинает давать о себе знать – наши организмы реагируют на такие погодные изменения далеко не в самую лучшую сторону. Вследствие этого с приходом осени традиционно обостряются различные хронические заболевания, в том числе психиатрические. Наши иммунитеты, поднятые за лето фруктами и овощами, богатыми витаминами, не всегда могут защитить наши организмы и противостоять ветрам, дождям и холоду.

Под натиском погодных катаклизмов сдаются даже те из нас, кто вроде бы, на первый взгляд, отлично отдохнул летом в отпуске. Сопли, горло, температура... Знакомая картина? А тут еще и осенние обострения различных хронических заболеваний, риск которых особенно велик в холодное время года.

Самые распространенные заболевания, которые обостряются во время осенне-зимнего периода, — это заболевания желудочно-кишечного тракта. Чтобы предупредить обострения этих болезней, рекомендуется соблюдать эффективную диету и принимать средства, направленные на предотвращение рецидивов.

Однако помните, что такие лекарства нельзя принимать без назначения врача. Кроме того, для профилактики обострения гастрита и язвы можно принимать настой из семени льна или свежевыжатый картофельный сок. Проконсультируйтесь на этот счет у доктора, у которого вы наблюдаетесь. Осенью существует также риск того, что могут обостриться сердечно-сосудистые заболевания.

В этот период могут наблюдаться проблемы с давлением и участиться приступы стенокардии. Кроме того, в столь ненастное время года нередки случаи гипертонических кризов и обострение ишемической болезни. Люди, страдающие болезнями сердца и сосудов, могут испытывать недостаток кислорода. Для предотвращения такой проблемы старайтесь больше времени проводить на свежем воздухе, занимайтесь фитнесом дома и почаще ходите пешком.

Принимайте все препараты и витамины, которые вам прописал врач, и в случае ухудшения самочувствия вызывайте «скорую помощь». Итак, если с ЖКТ и делами сердечными все более-менее понятно, то есть еще одна категория заболеваний, об обострении которых не принято говорить вслух. А между тем, дождь и слякоть, которые влекут за собой промокшие ноги и понижение температуры тела вследствие его охлаждения, могут спровоцировать осенью обострение заболеваний мочеполовой системы.

Речь идет о таких малоприятных болезнях, как цистит и уретрит. Под ударом промозглой осени могут оказаться как мужчины, так и женщины. И если на эти заболевания вовремя не обратить внимание и не начать их лечение, воспаление, которое было спровоцировано осенним ненастьем, может перекинуться на почки. А это уже может повлечь за собой куда более серьезные проблемы.

Дабы их избежать, при любом дискомфорте или появлении малоприятных симптомов в области мочеполовой системы немедленно обращайтесь к врачу. Самолечение в данном случае недопустимо! Мы надеемся, что вы в полном здравии проводите осенний сезон!

По материалам doctor.kz.