Осенние каникулы — внимание свобода!

В этом году осенние каникулы у школьников начались 31 октября. До 7 ноября радостные дети, освобожденные от выполнения домашних заданий и школьных предметов, будут наслаждаться свободным временем.

Перед бобруйскими школьниками на каникулах открывается целый мир возможностей. Сих первого дня в городе начали свою работу школьные лагеря. В межсезонье они пользуются огромным спросом. В лагере утро начинается с самого приятного – с завтрака. Некоторые кушают в своих школах, но есть и те, кого водят в столовую соседней школы, где уже организованно питание для каждого. Сложно словами передать эмоции первоклашки, который с трепетом сжимает руку своего напарника у крыльца знакомой школы, ведь они впервые пойдут сами, без родителей, в большой и оживленный город, как самые настоящие взрослые. У родителей не вызывает энтузиазма и интереса переход пешеходного перехода или прогулка на целых 200 метров до столовой, но для первоклашки, это настоящее путешествие, где он – герой - исследователь. Однако это не самое интересное. Во время осенних каникул, те дети, которые посещают пришкольный лагерь побывают в музее, на выставке, в библиотеке и, конечно, сделают визит к лучшим сценам и экранам города. Это Могилёвский областной театр драмы и комедии имени В. И. Дунина-Марцинкевича и кинотеатры. Насыщенная программа будет сменяться различными факультативами и спортивными мероприятиями. Среди них хореография, кружки прикладного искусства, конструирование и многое другое.

На каникулах свою работу продолжат и центры дополнительного образования. Дети, чьё время не будет занято посещением школьного лагеря, смогут посвятить его любимому хобби.

Школьный лагерь и CОVID-19

Сложная эпидемиологическая ситуация не смогла навредить бобруйским школьникам во время каникул. А это значит – веселью быть!

При входе в школу, каждому ребенку измеряют температуру. После гардероба дети моют руки с мылом и обрабатывают их антисептиком. Так же прогулки на свежем воздухе помогают избежать тесного контакта с вирусами. Одним словом, COVID не пройдет.

Какие развлечения?

Кружки и занятия – это хорошо, но хочется веселья и праздника. Поэтому для детей, посещающих школьные лагеря, организована детская дискотека. Яркое мероприятие проходит во Дворце искусств и не оставляет равнодушными ни детей, ни их воспитателей. С зарядом позитива, школьники отправляются в новое странствие, а что их будет ждать, знают только педагоги лагеря.

О своих впечатлениях о начале каникул и школьном лагере корреспонденту "БЖ" рассказали бобруйские школьники:

-Я очень рад. Вчера мы были в театре, а сегодня на настоящей дискотеке. Я не знал, что в лагере может быть так весело - Кирилл, СШ №28

- Вчера мы впервые пошли в город сами. Нас вели наши учителя. Кушать мы ходим в другую школу и это очень интересно. Завтра мы идем в кино, и я уже не могу дождаться - Алиса, СШ №26

- У нас все время что-то происходит. Так весело и никогда не знаешь, что будет завтра. Жаль, что каникулы короткие. Но я жду зимние каникулы и уже знаю, что мы пойдем на Новогоднюю сказку - Артём, СШ №30

Чем занять ребенка дома, во время осенних каникул, корреспондент "БЖ" узнала у многодетной мамы Анны АЛЕКСЕЕНКО:

-Осенние каникулы – всегда головная боль для родителей. Большинство школьников проводят свое свободное время у компьютера и в телефонах. Я всегда нахожу интересную альтернативу. На школьные каникулы театры, музеи и выставочные центры чаще всего готовят специальные программы для детей. Я трачу всего 20 минут на просмотр афиш в интернете, и легко составляю свою интересную культурную программу. Всегда даю детям шанс выбрать самим, куда мы пойдем и что будем смотреть, – так у них будет больше желания сходить куда-нибудь. Дома мы проводим настоящие пижамные вечеринки и разные посиделки. Вчера устроили марафон кино, смотрели Гарри Поттера. Во время прогулок собираем природный материал для поделок, поверьте он вам точно пригодится! – смеется Анна, - В прошлом году даже устраивали мини-чемпионат по настольным играм. Было бы желание...

Осенние каникулы не повод для хандры. Тем более, что ноябрь решил порадовать бобруйчан теплой погодой.

Поздравляем школьников с наступлением осенних каникул. Пусть этот маленький отпуск подарит вам много радостных эмоций и ярких впечатлений, интересных приключений и море удовольствия, праздничное настроение и огромный запас энергии, умственных способностей и великих идей.

Виктория ДЕЙКО