Осенние букеты для мам

Уютная осенняя гостиная открылась в холле Бобруйской городской поликлиники № 3 ко Дню матери.

Работники организовали и провели выставку-конкурс осенних композиций «Осенний подарок для мамы». Участники выставки проявили творческую фантазию, а лучшие работы были выставлены в холле поликлиники.

Победителями конкурса стали медицинская сестра Межрайонного сурдологического кабинета Вера Колоскова, сестра-хозяйка Лариса Михолап, санитарки Надежда Корсун и Татьяна Дроздова, заведующий отделением общей врачебной практики Лилия Зуйкина, медицинская сестра неврологического кабинета Елена Бабак, старшая медицинская сестра отделения медицинской реабилитации Анастасия Белоушко.

Оригинальные цветочные композиции порадовали посетителей поликлиники и создали праздничную атмосферу.

Главный врач Бобруйской городской поликлиники № 3, депутат Бобруйского городского Совета депутатов 26, 27, 28 созывов Наталия Владимировна Кизимова сердечно поздравила всех женщин коллектива с прекрасными праздниками – Днем матери и Покрова Пресвятой Богородицы и пожелала всем крепкого здоровья и благополучия.

В нашем государстве бережно относятся к женщине и создают все условия для реализации ее самого главного предназначения – материнства.

Особые слова благодарности прозвучали в адрес Ирины Леонидовны Подшиваловой, работника регистратуры, которая воспитывает 8 детей.