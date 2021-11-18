Осенне-зимний период. Готов ли город к холодам?

На этой неделе в Беларуси ожидается до 10 градусов мороза, сообщают синоптики. Корреспондент «БЖ» отправил несколько вопросов в Государственное объединение «Бобруйскжилкомхоз» и узнал, как городские службы готовятся к зимнему периоду и что делают сейчас – осенью.

– Какими материально-­техническими ресурсами город располагает для содержания улично-дорожной сети в осенне-­зимний период 2021-2022 гг.?

– В наличии КУП «ДЭП г. Бобруйска» имеется 57 единиц специализированной техники. Это 11 пескосолераспределителей, 17 снегоочистителей, 3 автогрейдера, 3 роторных снегоочистителя, 6 погрузчиков, 17 единиц самосвальной техники, – ответили журналисту. – В текущем году обновлен парк специализированной техники. Приобретены автогрейдеры АМКОДОР-С160 в количестве двух единиц, комбинированные дорожные машины МАЗ-5912С2-310 – 5 единиц.

– Что будет с гололедом?

– С целью обеспечения удовлетворительного санитарно-технического состояния дворовых территорий жилищного фонда в зимний период работниками КУП «ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска» и КУП «ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска» своевременно проводятся работы по обработке пешеходных зон и тротуаров, проезжих частей дворовых территорий противогололедными средствами.

Для этого у них есть специализированная техника: 10 тракторов, 2 погрузчика, 2 самосвала, 4 пескоразбрасывателя.

Уже произведена закупка КУП «ДЭП г. Бобруйска» противогололедных материалов для приготовления песко-соляной смеси – 2,2 тыс. тонн галита и 9 тыс. тонн песка.

– Получается, песко-соляная смесь уже заготовлена?

– Да, это так. Жилищными предприятиями заготовлено 220 тонн песко-­соляной смеси.

– Расскажите, а что с жилыми домами? Они готовы к холодам?

– Жилищный фонд КУП «ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска» и КУП «ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска» в полном объеме (777 жилых дома с центральным отоплением) подготовлен к прохождению осенне-зимнего периода 2021-2022. В межотопительный период в рамках подготовки к ОЗП были выполнены работы по промывке, гидропневмопромывке внутренних систем отопления, произведены гидравлические испытания оборудования тепловых узлов, систем отопления, теплообменников. Заменили запорную арматуру систем отопления и горячего водоснабжения, а также участки трубопроводов. Выполнены работы по остеклению мест общего пользования и так далее, – ответили корреспонденту. – В соответствии с постановлением Совета Министров Рес­публики Беларусь от 19.06.2021 г. №351 «О подготовке к работе в осенне-зимний период 2021/2022 годов» производится отключение отопления мест общего пользования жилого фонда (подъезды, лестничные клетки) при среднесуточной температуре наружного воздуха в течение трех суток плюс 4°С и выше. В настоящее время работниками КУП «ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска» и КУП «ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска» проведены работы по отключению отопления мест общего пользования в подъездах жилых домов, находящихся на обслуживании и имеющих техническую возможность отключения. В домах, в которых отсутствует техническая возможность, включение отопления мест общего пользования производится совместно с включением внутридомовой системы отопления.

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