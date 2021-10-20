Осень – не время расслабляться. Службы жилищно-коммунального хозяйства работают 24/7

Любимый город на Березине постоянно становится красивей и совершенствуется. Службы жилищно-коммунального хозяйства работают над его благоустройством, создавая красоту и комфорт. В городе ведется ремонт жилищного фонда и дорог, укладываются асфальт и тротуарная плитка, моются улицы, поливаются клумбы и газоны... Смотря на результат работы сотрудников ЖКХ, понимаешь, что слоган «Бобруйск – город для жизни» полностью оправдывает себя.

В осенний период у городских коммунальных служб прибавляется работы: необходимо еще убирать листву с проезжей части улиц и тротуаров, на остановочных пунктах, очищать урны от смета. Рабочий день уборщики территорий города начинают с 6 часов утра.

– Это сделано для того, чтобы люди, идущие на работу, шли по чистым улицам. Дворники также убирают мусор, который остается после ночи. Иногда некультурные граждане мусорят, собаки мусор могут разнести, птицы что-то из урн достать и разбросать... Уборщики территории обходят закрепленный за ними участок, подметают листву, убирают остановочные пункты от случайного мусора, очищают урны. Согласитесь, приятно ведь, когда чисто и убрано, – говорит директор КУП «ДЭП г. Бобруйска» Виктор ЛЕОНОВИЧ.

Собираемую в кучи листву также необходимо убирать. Этим занимаются грузчики, которые загружают ее на самосвалы или трактора с прицепами. Это делается как ручным способом, так и новым автономным парковым пылесосом ПА-320М, который появился на предприятии.

— У нас всего в наличии порядка 108 единиц техники. Из них 70 являются специализированной техникой, они задействованы для работы на городской территории. Это не значит, что вся техника выезжает одномоментно. Да, она задействована в городе, но мы работаем в соответствии с планами и поставленными задачами. Здесь много нюансов, – добавил Виктор Владимирович.

На предприятии КУП «ДЭП г. Бобруйска» разработана и утверждена технологическая карта на уличную уборку, согласно которой определена последовательность производства работ как в летний, так и в зимний период.

В Государственном объединении «Бобруйскжилкомхоз» рассказали, что в настоящее время для уборки листвы привлечены три единицы техники: это трактора и автономный парковый пылесос, при необходимости задействуют самосвалы.

В среднем работают 90 человек уборщиков территорий улиц, 15 грузчиков. Всем необходимым инвентарем они ­обеспечены.

Техническое обслуживание придомовых территорий осуществляют КУП ЖРЭУ Ленинского и Первомайского районов. В Ленинском районе обслуживается 418 дворовых территорий, общая площадь которых составляет 133,3 гектара, в Первомайском – 262 двора на 201,9 гектара.

При уборке придомовых территорий жилых домов во всем городе заняты 184 человека, задействовано 12 единиц техники.

– Техника у нас работает и ночью. Это дежурные бригады, они работают по графику в зависимости от погодных условий. В ночное время, например, если в городе произошло дорожно-транспортное происшествие, наши бригады выезжают: подметают, моют, убирают, – дополнил Виктор Леонович.

– А какие улицы моются днем?

– Моем в основном магистральные улицы, на которых массовое движение транспорта и большой поток машин: улицы Минскую, Октябрьскую, Урицкого, Сикорского, Горького, Интернациональную, Гоголя, проспект Строителей и так далее. Эти работы мы проводим по мере загрязнения. Кроме того, мы еще подметаем прибордюрные части и осевую. У нас постоянно ведется мониторинг. Понятно, что везде, все и сразу успеть нельзя, но мы стараемся. Наша техника работает в разных районах города. Но, естественно, одна единица или две весь город охватить не могут. Например, после двухнедельных дождей мы видим, что с зеленых зон на асфальт вымывается много песка. Необходимо в кратчайшие сроки это убрать. Для этих целей привлекаются подметально-­уборочные машины «Магистраль» и «Бродвей». По некоторым улицам приходится проходить по два раза, по некоторым и три, — ответил директор КУП «ДЭП г. Бобруйска».

– На улицах города работают бригады рабочих, которые заняты укладкой тротуарной плитки…

– Верно, сейчас идет укладка плитки на улицах Ульяновской и Ленина, на проспекте Строителей. В рамках объекта «Текущий ремонт проспекта Строителей от ул. Шинной до ул. Сикорского в г. Бобруйске» производились работы по замене асфальтобетонного покрытия. В настоящее время ведутся работы по укладке тротуарной плитки на участке от ул. Батова до ул. Сикорского. Генподрядчиком выступает ДСУ №16. Наша организация также производит работы на указанном участке. Такая же ситуация и на Ульяновской после перекладки теплосетей. Мы занимаемся укладкой и восстановлением благоустройства, в частности тротуаров и зеленых зон, — пояснил Виктор Леонович.

– На сегодняшний день в городе выполняются работы по восстановлению газонов, высадке деревьев и кустарников. На данный момент предприятие высаживает многолетнюю цветочную рассаду на городской территории, также мы выполняем работы по озеленению на объекте «Детские ясли-сад на 240 мест с крытым бассейном на ул. Днепровской Флотилии с благоустройством прилега­ющей территории в г. Бобруйске», создавая композиции из многолетних цветов и древесно-кустарниковых насаж­дений, – добавил заместитель директора по озеленению КУП «ДЭП г. Бобруйска» Александр МАРЧЕНКО.

Виктор ЧАБАН. Фото автора.