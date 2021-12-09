Осадки – не помеха. Как КУП «ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска» справляются с погодными условиями

В Бобруйск пришла самая настоящая зима: свежий морозец, сияющий снежок, только в придачу к бодрому настроению такая погода дарит неудобства для автомобилис­тов и пешеходов в виде снежных наносов. Возвращаясь с редакционного задания, корреспондент «БЖ» застал за работой на улице Лынькова коммунальщиков – ими оказались рабочие КУП «ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска» – и решил спросить, как они справляются с погодными условиями.

– У нас в штате 79 дворников и 14 единиц техники: 7 снегоуборочных тракторов, 3 пескоразбрасывателя, 2 погрузчика и два МАЗа для вывоза снега, – рассказала начальник производственного технического отдела КУП «ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска» Кристина Маркова:

– Мы работаем с 8.00 до 17.00. Наши дворники выходят с семи утра. У них семичасовой рабочий день. У нас на обслуживании 400 жилых домовладений, из них 58 – блокированных, 342 многоквартирных жилых дома, в том числе и общежития. Если случаются обильные снегопады или гололед, мы привлекаем больше работников, для того чтобы своевременно посыпать песко­соляной смесью и расчищать дорогу.

В прошлом году была тяжелая зима, но город справился. Это был сложный период, когда в Беларусь пришли аномальные морозы. Коммунальные службы быстро отреагировали.

– Когда большие снегопады, мы стараемся убирать с 6 утра. В течение 30 минут выводятся техника, люди, чтобы своевременно обеспечить очистку территорий и посыпку дорог.

Около придомовых территорий в городе часто стоит личный транспорт, по­этому техника не всегда может проехать куда нужно.

– Мы призываем людей, чтобы они расчищали место вокруг своего транспортного средства, чтобы техника вовремя проходила и не было сугробов вокруг машин.