Осадки и слабый туман ожидаются в Беларуси 25 ноября, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет облачно. На большей части страны пройдут осадки, в основном дождь. Местами ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется западный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит от нуля до плюс 5, днем - 3-8 градусов тепла.