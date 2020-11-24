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Общество

Осадки и слабый туман ожидаются в Беларуси 25 ноября

belta.by 53 0

Осадки и слабый туман ожидаются в Беларуси 25 ноября

Осадки и слабый туман ожидаются в Беларуси 25 ноября, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет облачно. На большей части страны пройдут осадки, в основном дождь. Местами ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется западный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит от нуля до плюс 5, днем - 3-8 градусов тепла.

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