Осадки, гололедица и усиление ветра ожидаются в Беларуси 23 ноября

В понедельник, 23 ноября, в Беларуси ожидается усиление ветра, ночью на отдельных участках дорог возможна гололедица, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Завтра будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны прогнозируются кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью на отдельных участках дорог - гололедица. Ветер будет юго-западный, западный 5-10 м/с, порывами до 14 м/с, местами - до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 1 до плюс 4 градусов. Днем будет от 2 до 7 градусов тепла.