Организовано движение автобуса по маршруту № 4г «ул. Дзержинского – кладбище «Восточное»
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Уважаемые пассажиры!
С 18 января 2023 г. путем изменения движения автобусов по маршруту № 4а «ул. Дзержинского - Крапивка» дополнительно будет организовано движение автобуса по маршруту № 4г «ул. Дзержинского – кладбище «Восточное».
Новое расписание движения автобусов от остановочных пунктов:
- ул. Дзержинского –
9 час. 05 мин. и 10 час. 20мин. по средам,
9 час. 30 мин. и 11 час. 05 мин. по субботам.
Указанными рейсами автобус не будет следовать до о.п. «Крапивка». Путь следования автобуса будет пролегать по улицам: Советская, Бахарова, Урицкого, Рогачевская, Могилевская.
- кладбище «Восточное» -
9 час. 30 мин. и 10 час. 45 мин. по средам,
9 час. 55 мин. и 11 час 30 мин. по субботам.
Телефоны для справок: 77-49-49, 73-65-99.
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