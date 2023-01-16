Уважаемые пассажиры!

С 18 января 2023 г. путем изменения движения автобусов по маршруту № 4а «ул. Дзержинского - Крапивка» дополнительно будет организовано движение автобуса по маршруту № 4г «ул. Дзержинского – кладбище «Восточное».

Новое расписание движения автобусов от остановочных пунктов:

- ул. Дзержинского –

9 час. 05 мин. и 10 час. 20мин. по средам,

9 час. 30 мин. и 11 час. 05 мин. по субботам.

Указанными рейсами автобус не будет следовать до о.п. «Крапивка». Путь следования автобуса будет пролегать по улицам: Советская, Бахарова, Урицкого, Рогачевская, Могилевская.

- кладбище «Восточное» -

9 час. 30 мин. и 10 час. 45 мин. по средам,

9 час. 55 мин. и 11 час 30 мин. по субботам.

Телефоны для справок: 77-49-49, 73-65-99.