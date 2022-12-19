Организация питания школьников: качество, безопасность, сбалансированность

На заседании Бобруйского горисполкома 16 декабря состоялся разговор о принимаемых мерах по обеспечению качества, безопасности и сбалансированности питания обучающихся в учреждениях образования. Председатель горисполкома Игорь Кисель отметил: вопрос организации питания в школах и детских садах очень актуальный и по-прежнему остается приоритетным для руководства.

Бобруйских школьников кормят два предприятия: комбинат «Купалинка» и мясокомбинат. Начальник управления по образованию горисполкома Елена Лисица информировала, что горячим питанием охвачено 96 процентов учащихся. На 1 декабря бесплатное питание предоставлено 12702 школьникам (53 процента), из них около 10 тысяч получают в столовых одноразовое горячее питание (завтраки), остальные ребята из многодетных, малообеспеченных семей и дети-инвалиды питаются два или три раза. Меню в школьных столовых стараются сделать разнообразным и полезным. На основные продукты питания выполняется натуральная норма, а закупки проводят преимущественно у местных производителей.

Организация и качество школьного питания находится на постоянном контроле межведомственной комиссии по проведению мониторинга за питанием обучающихся, созданной при Бобруйском горисполкоме (с начала учебного года проведено 237 мониторингов в учреждениях общего среднего и дошкольного образования), Советов по питанию, бракеражных комиссий, медицинских работников, дежурных по столовым. Среди наиболее частых нарушений на пищеблоках – несоблюдение технологии приготовления блюд, несоблюдение работниками правил личной гигиены, режимов уборки и мытья посуды, кухонного инвентаря. За выявленные нарушения привлекают к дисциплинарной ответственности. К слову, работники пищеблоков участвуют в обучающих семинарах-практикумах, круглых столах, вебинарах по организации питания. Все эти меры способствовали тому, что во втором полугодии значительно снизилось количество нарушений.

Особое внимание уделяется обновлению и оснащению материально-технической базы пищеблоков учреждений образования.

– В рамках подготовки к новому учебному году на проведение необходимых ремонтных работ пищеблоков направлено более 39 тысяч рублей. Выполнены косметические ремонты всех пищеблоков, в нескольких заменены оконные блоки, отремонтированы вентиляционные системы, светильники, электропроводка, – сообщила Елена Лисица. – Приобретено 28 единиц холодильного и технологического оборудования на сумму более 60 тысяч рублей. Закупили холодильные шкафы и витрины, картофелечистки, пароконвектомат, овощерезки, посудомоечные машины, мясорубки и др.

Директор комбината «Купалинка» Валентина Красникова рассказала о работе с кадрами пищеблоков и взаимодействии с руководителями учреждений образования, закупке продуктов и качестве предлагаемых блюд.

Завершая обсуждение вопроса, Игорь Кисель нацелил на необходимость в некоторых моментах улучшить работу по организации питания в учреждениях образования.

Вторая тема на повестке заседания – кадровое обеспечение идеологической работы в организациях Бобруйска. Начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Вероника Вильчик рассказала, что в Бобруйске 130 сотрудников организаций являются идеологами, но в то же время отвечают и за другие важные направления в работе предприятий. Средний возраст работника идеологической вертикали – 47 лет. Практически все с высшим образованием. Эффективная работа идеолога зависит как от его личностных, морально-деловых качеств, так и от профессиональной подготовки. 19 процентов заместителей по идеологии бобруйских предприятий прошли переподготовку в Академии управления при Президенте, 38 процентов – повышение квалификации. В современных условиях одна из важных задач идеологических работников – нести в трудовые коллективы достоверную информацию о процессах, происходящих в обществе и мире.

Маргарита Бушуева, фото Александра Анташкевича