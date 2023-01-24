Организация из Осиповичей после проверки налоговой уплатит Br2,1 млн

Частной организации из Осиповичей за незаконную схему минимизации налоговых обязательств предъявлено к уплате Br2,1 млн. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области.

Во время проведения инспекцией МНС по Осиповичскому району выборочной проверки частного торгового унитарного предприятия было установлено, что бизнес по промысловой заготовке (закупке) грибов был намеренно разделен между двумя субъектами, которыми применялся особый режим налогообложения - упрощенная система налогообложения. Такой подход позволил распределить совокупную выручку для сохранения возможности применения указанными субъектами упрощенной системы налогооблажения при превышении установленных законодательством критериев выручки, избежав перехода на общеустановленную систему налогообложения.

"Проверкой также было установлено искажение сведений об объектах налогообложения, подлежащих отражению в бухгалтерском и (или) налоговом учете, налоговых декларациях (расчетах) выгодоприобретателя, посредством создания искусственной ситуации, выразившейся в намеренном "дроблении" деятельности ЧУП "А" путем регистрации частного предприятия "В" в целях снижения совокупной налоговой нагрузки путем условного "разделения" (распределения) деятельности (выручки) на два субъекта, и, как следствие, неуплаты налога на прибыль, сбора с заготовителей", - отметили в пресс-центре.

Специалисты инспекции провели корректировку налоговой базы и суммы налога на прибыль, сбора с заготовителей.

Помимо этого, проверяющие обнаружили, что частной компанией не удержан и не перечислен в бюджет подоходный налог с физических лиц в результате применения освобождения от уплаты подоходного налога с физических лиц с доходов, выплаченных физическим лицам за сдачу грибов, при нарушении организацией порядка осуществления деятельности по промысловой заготовке (закупке) указанной продукции. Это повлекло доначисление подоходного налога с физических лиц на общую сумму Br1,4 млн.

Всего по результатам проверки предприятию предъявлено к уплате Br2,1 млн, в том числе налоги в сумме Вr1,7 млн и Br400 тыс.

Материалы проверки направлены в Бобруйский межрайонный отдел управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Могилевской области для дачи правовой оценки.