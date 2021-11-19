Организациям и ИП необходимо на 1 декабря 2021 г. провести инвентаризацию холодильников, морозильников, шин, покрышек и передать информацию об их остатках в систему прослеживаемости.

С 1 июля 2021 г. в Республике Беларусь согласно Указу Президента Республики Беларусь от 29.12.2020 № 496 «О прослеживаемости товаров» создается система прослеживаемости товаров.

В соответствии с перечнем товаров, сведения об обороте которых являются предметом прослеживаемости, установленным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23.04.2021 № 250, с 1 декабря 2021 г. прослеживаемости подлежат:

холодильники и морозильники бытовые (далее – холодильники), классифицируемые кодами единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (далее – ТН ВЭД) 8418 10 200 1, 8418 10 800 1, 8418 21 100 0, 8418 21 510 0, 8418 21 590 0, 8418 21 910 0, 8418 21 990 0, 8418 30 200 1, 8418 30 800 1, 8418 40 200 1, 8418 40 800 1;

шины и покрышки пневматические резиновые новые (далее – шины), классифицируемые кодами ТН ВЭД 4011 10 000 3, 4011 10 000 9, 4011 20 100 0, 4011 20 900 0, 4011 40 000 0, 4011 50 000 1, 4011 50 000 9, 4011 70 000 0, 4011 80 000 0, 4011 90 000 0.

Сведения об остатках товаров представляются субъектами хозяйствования в налоговые органы по месту постановки на учет в виде электронного документа до осуществления операций, связанных с оборотом остатков таких товаров, но не позднее сроков, установленных в перечне товаров (по холодильникам – не позднее 1 февраля 2022 г., по шинам – не позднее 1 апреля 2022 г.).

Осуществлять оборот остатков товаров без передачи сведений о них в налоговые органы запрещено.

Пошаговый алгоритм действий субъектов хозяйствования при представлении сведений об остатках товаров, подлежащих прослеживаемости, размещен на сайте МНС.

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