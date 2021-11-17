Организации Красного креста в Бобруйске осуществляют сбор гуманитарной помощи для беженцев на белорусско-польской границе

Пункты приема расположены по адресам:

-ул. Социалистическая, 76, с 10.00 до 15.00, контактные телефоны 709715 и 721416;

-пр-т Строителей д.60 корпус 1 под. 2, предварительно позвонить по телефону 731249 с 15.00 до 19.00.