Организации Красного креста в Бобруйске осуществляют сбор гуманитарной помощи для беженцев на белорусско-польской границе
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Пункты приема расположены по адресам:
-ул. Социалистическая, 76, с 10.00 до 15.00, контактные телефоны 709715 и 721416;
-пр-т Строителей д.60 корпус 1 под. 2, предварительно позвонить по телефону 731249 с 15.00 до 19.00.
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