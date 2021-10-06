Орденом Матери награждены бобруйчанки

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №374 о награждении орденом Матери. За рождение и воспитание пяти и более детей награды удостоены представительницы различных сфер деятельности. В их числе работницы предприятий промышленной и агропромышленной сфер, строительной отрасли, организаций жилищно-коммунального хозяйства, торговли и связи, учреждений образования, здравоохранения, социального обслуживания населения, культуры, религиозных объединений, индивидуальные предприниматели и домохозяйки.

Среди награжденный 36 представительниц Могилевщины. Почетной награды удостоены также 6 бобруйчанок.

Гонца Татьяна Сергеевна – домохозяйка;

Запольская Татьяна Анатольевна – социальный работник «Бобруйский районный центр социального обслуживания населения»;

Захарчук Валентина Борисовна – домохозяйка;

Рудько Татьяна Леонидовна – домохозяйка;

Шацких Марина Николаевна – домохозяйка;

Щирова Диана Владимировна – продавец Бобруйского филиала ОАО «Могилевсоюзпечать»;

Всего орденом Матери награждены более 190 жительниц Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской, Могилевской и Минской областей.