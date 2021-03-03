Орденом Матери награждены 8 бобруйчанок

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Указ № 60 о награждении орденом Матери.

За рождение и воспитание пяти и более детей награды удостоены представительницы различных сфер деятельности. В их числе работницы предприятий промышленного и финансового секторов, агропромышленного комплекса, организаций жилищно-коммунального хозяйства, торговли и связи, учреждений образования, здравоохранения, социального обслуживания населения, индивидуальные предприниматели и домохозяйки.

Среди награжденных 8 бобруйчанок: домохозяйки Алеся Белягова, Наталья Леонова, Мария Лукина, Ирина Подшивалова, продавец ЧТУП "Форштадт сервис" Ольга Новицкая, индивидуальный предприниматель Алена Новикова, сотрудница ОАО "Бобруйский мясокомбинат" Алла Рябуш, швея ООО "Бобруйская фабрика мягкой мебели" Юлия Чупахина.

Всего орденом Матери награждены 135 жительниц Витебской, Гомельской, Гродненской, Могилевской и Минской областей.