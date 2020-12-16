Орда: профсоюзы активно работают над предложениями к Всебелорусскому народному собранию

Профсоюзы активно работают над предложениями к Всебелорусскому народному собранию. Об этом сказал газете "СБ. Беларусь сегодня" председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда.

"По своему личному опыту участия во Всебелорусском народном собрании могу сказать, что это уникальная национальная площадка. По сути, всебелорусский открытый диалог, где каждый участник от имени трудового коллектива, организации или объединения может поднимать вопросы, проблемы, которые волнуют людей, и вносить свои предложения. Причем это абсолютно открытое обсуждение: есть реальное видение проблем и предложения по их решению, есть критика и есть конструктивные инициативы. И, что самое главное, каждое мнение имеет вес: детально обсуждается, анализируется. И в итоге сообща принимаются решения о том, как должна развиваться страна", - отметил Михаил Орда.

По его словам, на пятом Всебелорусском народном собрании главные вопросы, которые поднимали представители профсоюзов, - это необходимость сохранения социально ориентированного подхода в экономике и развития наших предприятий и трудовых коллективов. "За этим стоит очень многое: бесплатные медицина и образование, доступные коммунальные услуги и поддержка семей с детьми, занятость и заработная плата миллионов белорусов. По итогам собрания эти предложения были поддержаны. И легли в основу программы развития страны на пятилетку. Сегодня мы видим, что эти решения себя оправдывают. Мы сохранили и развиваем то, что важно и необходимо людям: социальную защищенность, поддержку, доступную медицину, образование, стабильную занятость, - подчеркнул председатель Федерации профсоюзов. - В итоге показатель малообеспеченности у нас вдвое ниже среднего по странам СНГ и Восточной Европе. По сравнению с 2015 годом снизился уровень безработицы, рассчитанный по методологии Международной организации труда. Реальные располагаемые денежные доходы людей выросли на 9,6%".

В то же время Михаил Орда считает, что есть и задачи, которые не удалось выполнить в полной мере. "В первую очередь это касается развития производственной сферы, привлечения инвестиций, развития рынка труда. Среди актуальных вопросов также дальнейший рост доходов и уровня жизни людей. И, безусловно, их надо обсуждать и искать пути решения. В целом в обществе сегодня есть запрос на диалог по многим вопросам как экономического, так и политического характера. И один из основных - это изменение Конституции. Всебелорусское народное собрание - это как раз та площадка, где и должны обсуждаться все эти вопросы: конструктивно, взвешенно, с учетом интересов представителей разных сфер, предприятий, организаций. Профсоюзы со своей стороны также активно принимают участие в выработке предложений по реформированию главного документа. Этот вопрос мы очень широко обсуждали с профсоюзным активом во всех районах страны, - рассказал председатель Федерации профсоюзов. - И на сегодня уже подготовили ряд предложений. Безусловно, как организация трудящихся мы в первую очередь обращаем внимание на те нормы главного закона страны, которые касаются трудовых и социальных отношений. И уже сегодня видим положения, которые, на наш взгляд, надо усилить. Это касается системы социального партнерства, реализации права на труд, условий и качества труда. При этом главное, о чем нам сегодня говорят люди, - при любых изменениях надо сохранить социальную направленность Конституции страны и политики государства в целом".