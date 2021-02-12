Председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда предложил ввести дополнительные ограничения на рост цен на наиболее востребованные лекарства. Об этом он заявил сегодня на VI Всебелорусском народном собрании.

"Предлагаю ввести дополнительные ограничения на рост цен на наиболее востребованные лекарства, по крайней мере в период роста вирусных заболеваний. Это необходимо сделать, чтобы не было различного рода спекуляций на повышенном спросе", - сказал он.

Профсоюзный мониторинг показал, что только за январь цены на многие лекарства выросли на 5-10% и выше. "Да, где-то есть объективные причины: повышение закупочных цен, налога на добавленную стоимость, - отметил председатель ФПБ. - Но давайте говорить прямо: есть и спекулятивный фактор. Сейчас очень можно прикрывать рост цен, как говорят сами поставщики и продавцы, ожиданиями каких-то рисков возможных убытков. Как это определяется и высчитывается, абсолютно непонятно. И самое главное: кто вернет людям деньги, если так называемые риски не подтвердятся?"