Орда: каждый должен отвечать не только за себя и свою семью, но и за страну

Сегодня каждый должен отвечать не только за себя и свою семью, но и за страну. Об этом заявил журналистам председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда.

"Я бы обратился к традициям и истории белорусской семьи. В белорусской семье всегда очень много работы. И если ты не работал, то не мог прийти с ложкой к столу", - сказал Михаил Орда.

Председатель ФПБ подчеркнул, Беларусь - это одна большая семья. "Трудящийся - человек, который идет каждый день работать, создает продукт, блага для себя, зарабатывает деньги и отдает часть на социальные программы, на развитие своего государства. А кто-то сегодня может себе позволить жить за счет кого-то. Это несправедливо. Мы хотим, чтобы у нас было справедливое общество. А для этого надо, чтобы все работали не только на себя, но и на общее, на развитие страны. Этот посыл в проекте Конституции определяющий. Ты сегодня отвечаешь за себя, свою семью и страну", - отметил он.