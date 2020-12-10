Оранжевый уровень. Погода на 11 декабря

Оранжевый уровень опасности из-за гололеда объявлен в Беларуси 11 декабря, сообщили в Белгидромете.

В пятницу будет облачно. На большей части территории страны пройдут осадки (мокрый снег, дождь), ожидается гололед, на дорогах гололедица. В отдельных районах возможен туман. Ветер прогнозируется юго-восточный 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 7 по северо-востоку до плюс 1 градуса по юго-западу страны, днем будет от минус 2 до плюс 4.